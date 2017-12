Borja Lasso: "Me siento un privilegiado"

Borja Lasso fue el invitado ayer al programa 'A balón parado' de la televisión del club. El canterano intenta aprovechar cada oportunidad que tiene. Hasta ahora no han sido muchas, pero en encuentros como el del Cartagena de Copa estuvo a buen nivel. "Cuando hice la pretemporada este verano, yo tenía muy claro lo que quería. Cuando el míster me dijo que contaba conmigo en la pretemporada, me dijo que el rol podía ser jugar mucho, poco o nada, pero era un reto para mí y lo quería asumir. Estoy aprendiendo, estoy madurando como jugador y tratando de aportar mi granito de arena", reconocía el atacante.

Pese a los pocos minutos de juego, Lasso no duda en calificarse un "privilegiado" por estar en el primer equipo del Sevilla: "Llevo once o doce temporadas en el Sevilla FC. Tengo recuerdos del Sevilla desde que soy pequeño, muchos recuerdos desde antes incluso de ganar títulos, admirar eso y jugar partidos como el de ayer, es un sueño. Yo he ido poco a poco entrando en la dinámica del primer equipo y a veces, me paro a pensar, veo los jugadores que tengo al lado y me doy cuenta que soy un privilegiado y quiero seguir creciendo junto a ello".

Lasso fue uno de los mejores futbolistas del curso pasado en Segunda división y esperaba una llamada para formar parte del primer equipo. Este verano se preparó como nunca para estar al mejor nivel posible: "Yo sabía que habíamos hecho una buena temporada en Segunda y que había esa posibilidad. Traté de llegar en las mejores condiciones, empecé a prepararme dos o tres semanas antes de comenzar porque quería llegar a un buen nivel, no me suponía nada sacrificar tres semanas de mis vacaciones para luchar por mi sueño. Me salieron las cosas bien, los compañeros iban volviendo al Sevilla Atlético, yo seguía con el primer equipo y me esforzaba día a día para mantenerme ahí".

El sevillano contó cómo fue la conversación que mantuvo con Eduardo Berizzo en la que decidió quedarse. "Estábamos en Londres jugando la Emirates Cup, estábamos en el vestuario antes del partido y el míster me preguntó que qué prefería hacer, irme a otro equipo en el que pueda tener minutos desde el principio o luchar por hacerme un sitio aquí. Yo le dije que mi sueño era jugar aquí. Tras dos semanas, después de un entrenamiento me llamó a su despacho y me dijo que contaba conmigo", reveló.

En el vestuario le tratan como a uno más. "Ya la temporada pasada realizaba entrenamientos con el primer equipo y siempre me recibían con los brazos abiertos. Esta pretemporada, de igual forma, tanto los que ya me conocían como los nuevos, me han tratado muy bien y estoy muy agradecido", relató.

Esta semana se ha conocido que Borja Lasso participa en Common Goal, la iniciativa de Juan Mata por la que los futbolistas donan el 1% de de su salario a causas sociales. Fue su madre la que lo animó a hacerlo: "Hace un par de meses, mi madre me dijo que ahora que tenía un sueldo profesional por qué no ayudaba a los más necesitados y justo una semana después, casualmente, leí lo que Mata con su iniciativa Common goal, a través de la cual, donamos un 1% de nuestro sueldo a los niños más desfavorecidos. No me lo pensé y me animé".