Marcucci: "Intentaremos tener a Berizzo fuera el mayor tiempo posible"

La salud es lo primero y en el Sevilla, en lo tocante a Eduardo Berizzo, sólo piensan en que el técnico se recupere. No importa el tiempo. Con todo, las cosas marchan bien y parece que el entrenador podrá estar más pronto que tarde en su puesto de trabajo. Así lo explicaba Ernesto Marcucchi cuando le preguntaban si podría volver antes de Navidad. "Yo creo que sí, ojalá. Todos haremos lo posible para mantenerlo el mayor tiempo posible fuera de su trabajo, porque lo que más nos interesa es su salud. Todo ha salido de maravilla y por uno, dos o tres días, interrumpir ese proceso no le vamos a dejar. Conociendo a Eduardo, un tipo muy activo, que quiere estar, que defiende su trabajo, estará más nervioso cuando vengo yo aquí que viniendo él mismo. Vamos a intentar que no apresure su regreso para tenerlo con toda la energía que este club se merece", confesaba.

El ayudante del técnico ve al técnio "muy bien y muy animado" tras la operación. "Sigue con los dolores normales de una cirugía del tamaño que fue. Estamos muy contentos por la evolución que está teniendo. Estamos haciendo todo lo posible para sostenerlo internado y será cuestión de horas que salga. Todo el Sevilla y los amigos y los familiares estamos muy contentos por cómo se encuentra", ha subrayado. De todas formas, Berizzo no pierde detalle de la evolución de su equipo: "Siempre hablamos deportivamente, sigue tomando decisiones. La comunicación es continua, diaria, por entrenamientos. Ahora que puede ve los partidos, tratamos de no llevarle inconvenientes. Las decisiones que tome bien serán decisiones suyas y las que sean malas, serán mías (bromas). Eduardo está viendo los partidos, si antes los veía, ahora más con más tiempo. Hay que estar atentos para que no encuentre ningún fallo".

También le han preguntado al segundo de Berizzo por cómo se ha tomado el plantel la enfermedad del técnico: "La entrega de los jugadores, el esfuerzo de una eliminatoria que estaba casi terminada, salieron a jugar con mucha seriedad e hicieron un trabajo sumamente profesional, porque hemos visto como a equipos similares al Sevilla han sufrido e incluso han quedado eliminados".