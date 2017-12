Sevilla F.C. 2-0 Deportivo: Con dos chispazos fue suficiente

Era un partido para disfrutar, para gustarse y brindar un buen juego a la afición sevillista en una fría tarde de diciembre, pero el juego del Sevilla distó mucho de ser vistoso. De correcto lo podríamos definir, los nervionenses hicieron lo justo para ganar a un rival de la zona baja de la tabla.

Con la buena noticia del alta hospitalaria de Eduardo Berizzo el Sevilla saltaba al Sánchez-Pizjuán para seguir metiendo presión a sus rivales en la lucha por los puestos europeos, pero el comienzo intenso de los hombres de Marcucci se fue diluyendo con el paso de los minutos. El 'Mudo' Vázquez pudo adelantar al Sevilla tras una buena jugada de Escudero y Nolito que el argentino mandó por encima del larguero. Escudero, a pase de Nolito, tuvo otra buena ocasión pero su disparo lo repelió Rubén.

Los nervionenses dominaban el esférico pero el Dépor llegaba con peligro al contragolpe a través de Lucas Pérez y Adrián. Nolito, el más activo en ataque, lo intentaba con un potente pero centrado disparo que Rubén se sacó de encima como pudo. Banega no rompía línea con sus pases y el 'Mudo' no encontraba los espacios, el frío congeló las ideas de los que deben llevar la batuta del juego, y el Sevilla lo notaba.

La primera parte llegaba a su fin y todo hacía indicar que el marcador no se movería cuando apareció Ben Yedder, opacado durante 45 minutos por los centrales del Deportivo. La jugada fue para enmarcar: saque de banda de Escudero, el 'Mudo' la deja pasar para Nolito que se saca una espectacular asistencia dentro del área, Ben Yedder pisa el balón y fusila a Rubén con un disparo ajustado. El primer disparo a puerta del franco-tunecino, desaparecido en todo este tiempo, acabó gol. Quizás la pobre imagen de la primera mitad pedía algún cambio en ataque, pero Marcucci no movió el banquillo tras el paso por vestuarios.

La segunda parte comenzó con un aviso muy serio del Deportivo a través de una gran jugada de Adrián, el disparo de Lucas Pérez lo repelió con el pie Soria y el rechace de Adrián lo sacó casi bajo palos Escudero. Los minutos pasaban y el Sevilla no cerraba el partido, Cristóbal Parralo movía el banquillo buscando el empate pero Marcucci no lo hizo hasta 20 minutos del final cuando dio entrada a Krohn-Dehli por el 'Mudo' Vázquez y de las botas del centrocampista danés salió el segundo gol del partido. En una de las llegadas por dentro, el '7' del Sevilla se sacaba un fuerte zapatazo que no pudo blocar Rubén, pudo hacer mucho más el portero deportivista en la acción del gol pero el balón acabó dentro de la portería visitante.

Con el 2-0 llegó el carrusel de cambios en el Sevilla cuando entraron Jesús Navas y Correa por Banega y Nolito. Sarabia y Correa pudieron aumentar la renta en el tiempo añadido pero el marcador ya no se movería. Tres puntos para el Sevilla para alcanzar los 28 y afrontar ahora el partido ante el Maribor para certificar el pase a los octavos de final de la Champions. Poca historia en el partido de esta tarde, pero el final fue el mismo que acostumbra a ver la grada de Nervión, el triunfo.



- Ficha técnica:

Sevilla F.C.: David Soria; Mercado, Geis, Lenglet, Escudero; Pizarro, Banega (Jesús Navas 85'); Nolito (Correa 87'), Franco Vázquez (Krohn-Dehli 69'), Sarabia; Ben Yedder.

Deportivo: Rubén; Juanfran, Schär, Sidnei, Fernando Navarro; Guilherme, Borges (Andone 63'); Fede Cartabia (Carles Gil 77'), Valverde, Adrián (Emre Çolak 82'); Lucas Pérez.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (c. murciano). Mostró cartulina amarilla a Escudero por parte del Sevilla; amonestó a Fede Cartabia, Sidnei y Lucas Pérez por parte del Deportivo.

Goles: 1-0 (45+1') Ben Yedder; 2-0 (78') Krohn-Dehli.

Incidencias: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. 32017 espectadores.