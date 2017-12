Cinco mil hinchas cantan "afuera Lillo del equipo más grande del país"

Se llegó a especular que podía quedarse como primer técnico tras la espantada de Jorge Sampaoli, quien le llevó a Nervión por su conocimiento de la Liga española, además de por querer mejorar su juego de ida y vuelta bielsista con más fútbol de posesión y posición. Pero Juan Manuel Lillo, quien también sonó como recambio de Quique Setién en Las Palmas, decidió regresar a Colombia, donde ya había dirigido a Millonarios en 2013.



En el Atlético Nacional, que venía de ganar seis títulos en dos con Reinando Rueda, intentó que cuajase su idea de juego, de que su equipo viviese siempre en campo contrario y tuviese siempre el balón. Y no lo ha conseguido. Las gradas se fueron despoblando de seguidores. Hasta el punto de que este sábado, cuando el cuadro de Lillo ha sido eliminado en los cuartos de final del torneo colombiano -en los penaltis, ante el Deportes Tolima-, los hinchas del club colombiano han pedido sus destitución. Primero, en el estadio, con un "Cuándo se va, cuándo se va, Juan Manuel Lillo de Nacional". Y, más tarde, fuera, donde se manifestaron 5.000 aficionados para cantar "Afuera Lillo del equipo más grande del país".



En la sala de prensa, mientras, los periodistas le preguntaban al tolosarra por su posible destitución. "Lo único que justifica mi continuidad es que tengo contrato y una responsabilidad legal", respondía Lillo. "No quiero pensar en mí, ni tengo tiempo ni tengo ganas. Los argumentos en boca de un perdedor son alimentados como excusas", añadió antes de que entrasen en la sala sus jugadores y René Higuita, el entrenador de porteros. "La presencia de nosotros en estos momentos con el maestro Lillo es porque hemos estado cercanos a él. Es una excelente persona, excelente profesional, es un adelantado 10 o 15 años. Esto no es gratis", dijo el otrora mítico portero.





La hinchda verde protesta contra el técnico Juan Manuel Lillo pic.twitter.com/wrZsir4N0u — WBEIMAR LO DICE (@wbeimarlodice) 3 de diciembre de 2017