El "confuso" punto de los Del Nido

El ex vicepresidente del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido Carrasco, haciendo valer su 5% del capital social de la entidad, sorprendió días atrás solicitando que se incluya un punto en el orden del día de la Junta General de Accionistas del próximo 11 de diciembre. "En el supuesto de que la Junta General de Accionistas de la entidad se abordase como asunto a tratar la elección de un nuevo Consejo de Administración de la entidad o la remoción total o parcial del mismo, se incluya como punto del orden del día el siguiente punto como complemento de la convocatoria: de acuerdo con el artículo 243 de la Ley de Sociedades de Capital, si procediere, se respete el ejercicio del derecho de las minorías a formar parte del Consejo de Administración de la entidad", rezaba la solicitud, publicada por el club.

Una petición que, por lo difuso de su exposición, y por la encarnizada 'guerra' de poder que se lleva meses viviendo entre la familia Del Nido y el bando liderado por el actual presidente, José Castro, tiene en alerta al grueso de los accionistas del Sevilla, tal y como explica a ESTADIO Deportivo Eduardo Arenas, presidente de Accionistas Unidos. "Es un punto que, como está redactado, es algo confuso. Creo que en la Junta General ya lo explicarán de cómo se trata, ya que dice algo así como que si alguna persona planteara el cese total o parcial del consejo, que se respete el derecho de las minorías, que viene a ser que cuando tú tienes una parte del capital, puedas tener consejeros que representen ese capital. Yo, con las personas que he hablado, todos llegan a la conclusión de que parece que la intención pudiera ser que, de nuevo, se incorporase el señor Del Nido Carrasco al consejo, pero para eso habrá que esperar a la propia junta; si se trata de esta petición o no, porque tal y como está escrito no está claro, no se sabe".

Es decir, una fórmula legal con la que intentar hacer valer el paquete accionarial de la familia Del Nido y conseguir, por tanto, que nuevamente haya un representante del mismo (presumiblemente Del Nido Carrasco) dentro del consejo, algo que la actual cúpula directiva, según fuentes consultadas por este periódico, podrían intentar frenar bajo la fórmula de hacer un consejo más corto (el mínimo permitido sería de siete), dejando arrinconado y en clara minoría a ese representante de los Del Nido. Algo que, sin embargo, no resultaría tan sencillo, según entiende el presidente de Accionistas Unidos. "En el orden del día de esta junta no va la propuesta y nombramiento del consejo de administración. Al no ir en la junta no sería tan fácil el reducir el consejo, sino que lo normal es que sigan los consejeros que están, eso es lo que nos dice la lógica", explica Arenas, quien se reitera en la idea de que "no lo han dicho claro" y que, por tanto, "hasta el mismo momento de la junta no se podría ver qué articulo de la ley se podría aplicar" al respecto. "Hasta que no estemos en la junta no se va a poder saber qué es lo que piden", concluye Eduardo Arenas.