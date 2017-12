El valor intacto de Nzonzi

Steven Nzonzi ha vuelto a quedarse fuera de una lista de convocados, y ésta no es una cualquiera: es la de un partido en trascendental, en el que el Sevilla se juega su ser o no ser en la Liga de Campeones. Es decir, el castigo al mediocentro francés no es un simple tirón de orejas. Posiblemente, de hecho, no vuelva a ponerse la elástica blanquirroja.

En la planta noble del Sánchez-Pizjuán esgrimen que es un asunto exclusivo del cuerpo técnico y que volverá a jugar, de volver, cuando Berizzo y Marcucci lo estimen oportuno. Ambos destacan por dispensar un trato amable a los futbolistas y tiene facilidad para ganarse a la plantilla, pero su idea, como demostraron sus rotaciones a discreción, es que todos son iguales y el vestuario es uno. En Vigo ya vivieron un caso similar con Fabián Orellana y el chileno acabó en el Valencia.

Castro y Arias lo tienen claro: su apoyo -total- es para el cuerpo técnico. Si vuelve a jugar, mejor, pero, si no, tampoco les supone un dolor de cabeza. Saben que Nzonzi no se va a devaluar, aun quedándose este mes en la grada. En sólo unos días, han aparecido y reaparecido muchísimos clubes en escena interesados en sus servicios. Al margen de la Juventus, con la que el centrocampista galo tenía un acuerdo en verano, todos los grandes de la Premier: Arsenal, Liverpool, Everton, United, City... Este lunes, por ejemplo, The Sun asegura que los 'Gunners, muy necesitados en esa zona, estarían dispuestos a pagar su cláusula, de 40 millones de euros. La probable puja, por tanto, mantendría su precio muy arriba.

Y hay un precedente del que tirar: Del Nido sacó bastante más dinero por Daniel Alves, traspasándolo al Barcelona, un año después de decir "no" a Real Madrid y Chelsea, aun bajando el brasileño, molesto con el presidente, de forma alarmante su rendimiento y siendo, además, varias veces expulsado. Nzonzi tiene su caché, más elevado aún después de haber debutado con Francia, y mucho mercado. Arias, además, no ha dejado de trabajar en la posible llegada de Sander Berge, quien sería su sustituto natural.

Nzonzi, mientras, no esperaba que el castigo durase tanto. No cree que haya motivos para ello y defiende que todo lo que está saliendo publicado no es cierto. Mientras el equipo esté fuera, se refugiará en su padre, su gran guía y en quien siempre ha confiado su futuro. El ex del Stoke no sabe cuándo podrá volver a jugar, ni siquiera si tendrá de nuevo la oportunidad de hacerlo como sevillista, pero es consciente de que, incluso siendo de nuevo citado, no le resultaría fácil hacerse con un puesto. La pareja Pizarro-Banega está respondiendo, en el vestuario y sobre el césped, y ahora mismo es inamovible.