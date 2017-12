Banega: "Siempre motiva jugar para el Sevilla, y más con lo que le ha pasado al míster"

Éver Banega aseguró que este miércoles van a "buscar el primer puesto" en el grupo E de la Liga de Campeones con un triunfo en el campo del Maribor, en el cierre de esta fase, ya que su equipo está "creciendo y capacitado para ganar en todas las canchas".

"Saldremos a ganar y a buscar la primera plaza del grupo, que siempre es importante y un reto", destacó el argentino en la conferencia de prensa previa al entrenamiento de toma de contacto con el estadio Ljudski vrt, escenario del encuentro en la ciudad eslovena.

A falta del último partido, el Liverpool lidera el grupo E con 9 puntos, el Sevilla es segundo con 8 y el Spartak Moscú, tercero con 6, mientras que el Maribor es el colista con 2 y ya sin opciones de estar en los octavos de la 'Champions' ni de pasar como tercero a la Liga Europa.

Banega, poco después de que Nzonzi haya dejado claro que no quiere vestir más de blanquirrojo, dejó una frase muy interesante en la sala de prensa: "Siempre es una motivación jugar para el Sevilla, y más con lo que le ha pasado al míster". "Ernesto Marcucci hace como si estuviera él", añadió un el '10', quien, preguntado por el espinoso asunto del francés, dijo: "Es algo que no me incumbe; prefiero dejarlo ahí y que lo arreglen los demás".

El internacional albiceleste insistió en que el "equipo está creciendo mucho en las últimas fechas" tras no haber "empezado de la mejor manera" la temporada, pero defendió que "era cuestión de estar juntos y seguir trabajando con humildad" para que "los resultados fueran llegando".