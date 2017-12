Nzonzi no deja títere con cabeza: "Mi futuro está fuera del Sevilla"

Y estalló. Steven Nzonzi cree que se están diciendo muchas cosas inciertas sobre su caso y ha decidido ofrecer su versión. Lo ha hecho en France Football, en una entrevista que no tiene desperdicio y en la que no deja títere con cabeza.

"¿Irme a Londres a negociar con otro club? ¡Se dice cualquier cosa! Estoy en Londres, pero no tiene nada que ver con una posible transferencia. Vine a ver a mi hijo y a disfrutar de este tiempo con él. Es así, no he venido a firmar con el Arsenal ni con ningún otro club", comienza diciendo el centrocampista galo, quien lleva cuatro partidos sin ser citado con el Sevilla.

- Lo lógico es que estuviese en Eslovenia con sus compañeros, ¿no?

- Sinceramente, espero que el Sevilla medite y se dé cuenta de muchas cosas. Lo que me aflige es que no seré parte de esta aventura. Me hubiese gustado estar allí y jugar los octavos con el club; ésa es mi decepción.

- Entonces, ¿todo ha terminado con el Sevilla?

- Mi futuro, claramente, está lejos del Sevilla. Lo único que me decepciona es la forma en la que ha terminado todo.

- ¿Quiere contar qué ha pasado los últimos días?

- Me entreno con el equipo, pero después, cuando llegan los partidos, me quedo fuera. Duele, por supuesto, pero no va a ir mucho más allá. Sólo queda que pase diciembre. Pero es mejor que me vaya. Eso, seguro.

- ¿Cómo se llegó a esa situación? ¿Fue en el descanso del partido ante el Liverpool?

- Íbamos perdiendo 0-3 al descanso. El entrenador me señaló con el dedo. No lo culpo, no quiero hablar de él, pero sus palabras me han afectado. Desde entonces, algo se ha roto en mí, y en mi casa también.

- ¿Qué le dijo, exactamente?

- No lo repetiré. Pero luego, él dijo públicamente que en el futuro sólo jugarían los futbolistas que tuvieran su visión sobre el juego. ¿Qué quiere decir eso? Ya sea en 4-3-3, 3-5-2 o en cualquier otro esquema, un jugador debe adaptarse a lo que exige su técnico, y yo siempre lo he hecho. Por eso, como siempre tuve buena predisposición y trabajé, a pesar de las circunstancias, lo considero injusto.

- ¿A qué se refiere? ¿A que no le dejaron salir en verano?

- Exactamente. Este verano sentí que los dirigentes no se habían esforzado en explicarme las cosas, en dabatirlas, mientras yo tenía varias ofertas. Vitolo dejó el club sin que los líderes lo aceptasen y es como si hubiesen cerrado la puerta tras salir él para que nadie se marchase.

- ¿Se siente atrapado?

- No estoy aquí para decir si me voy o no. Estoy para jugar, pero me siento frustrado por lo ocurrido. El club ha hecho un buen trabajo para crear una plantilla competitiva, pero la salida de Monchi ha cambiado algunas cosas. Para mí, totalmente. La historia con el entrenador, estando Monchi, se hubiese solucionado en dos minutos.

- Al no salir en verano, ¿cómo fue el comienzo de su temporada?

- Seguí siendo profesional. No sólo proque es mi naturaleza, sino también porque le debo mucho al Sevilla por lo que hizo por mí. Las cosas iban bien.

- ¿Y el Sevilla necesita venderte?

- Puede ser interesante para el club. Siempre se puede llegar a un acuerdo. Es fútbol. Pero lo que me molesta es la forma en la que se ha llegado a esto. Nunca antes había tenido problemas con un entrenador.

- ¿Sabe dónde jugará?

- No, por el momento. Pero, diciéndolo con humildad, no me preocupa mi futuro.