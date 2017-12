Arias: "La decisión de salir no es de Nzonzi, es propiedad del Sevilla"

Sin estar en Maribor, Nzonzi es el tema que rodea al Sevilla antes del importante partido de esta noche ante los eslovenos. Anoche se pronunció el presidente José Castro, incluso lo hizo Monchi por alusiones, y hoy ha sido el director deportivo Óscar Arias el que se ha pronunciado sobre la situación del centrocampista francés tras sus palabras ayer a France Football.

"Las declaraciones de Nzonzi nos han sorprendido. Han causado una gran sorpresa. La situación no es agradable pero yo confío en que se va a arreglar pronto. La decisión de salir no es suya, es propiedad del Sevilla y dentro de un mes no sé si seguirá o estará aquí porque no lo sé ni yo", ha dicho Arias a los medios de comunicación desplazados a Maribor.

Sobre el partido de esta noche, el onubense ha recalcado que el hecho de "que no se jueguen nada puede ser un arma de doble filo" por lo que tendrán que "salir muy concentrados".

También Pablo Sarabia ha hablado sobre el 'caso Nzonzi' para Radio Marca. "Es un tema extradeportivo. Creo que lo tienen que solucionar, pero no está en mis manos. El equipo está unido, que es lo importante", ha indicado.