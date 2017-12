Banega: "Sin el gol estábamos ansiosos"

"Pasar era el objetivo y lo hemos cumplido", celebró Banega en ´SFCRadio´. "En el primer tiempo sufrimos, en el segundo los metimos atrás, empatamos y buscamos la victoria. Cuando no hay espacios, uno se pone ansioso por buscar el gol. Tenemos que buscar opciones para cuando pase esto", analizó el argentino, sin preferencias de cara al sorteo de octavos: "La felicidad es enorme, seguimos creciendo y hay que estar preparados. En esta competición juegas contra los mejores".

Correa: "Estamos donde queríamos estar"

"Este objetivo nos lo planteamos cuando empezamos la temporada. Contentos por pasar de fase. Nos ha tocado varias veces jugar contra equipos grandes y siempre hemos respondido bien. Estamos donde queríamos estar. Ahora a corregir cositas porque seguro que nos va a tocar un rival difícil. Pasar de fase era importante para nosotros. Estamos orgullosos de poder jugar en octavos de nuevo. Hemos tenido paciencia para mover el balón y encontrar espacios. Tenemos que acostumbrarnos a eso. Cuando no hay espacios hay que tocar y pasar y buscar otras opciones. Era difícil entrar, teníamos pocos espacios. En la segunda parte no nos aguantaron el ritmo. Este objetivo nos lo planteamos cuando empezamos la temporada. Contentos por pasar de fase. No podemos relajarnos. Se pueden conseguir cosas en un estadio como el Bernabéu".

Sergio Rico: "Que nos toque el que sea y después, a soñar"

"La última vez que vine aquí fue como tercer portero y hoy he estado en el césped. Estoy muy feliz por mi trayectoria. "Que sea el equipo que sea y después soñar con la clasificación. Estamos felices de estar por segundo año consecutivo en octavos, que es algo histórico para el club. Es difícil tener paciencia y espera que llegue ese gol. Hemos sido fieles a nuestro juego y le hemos puesto intensidad para marcar. Estaba helado, por suerte han llegado poco y lo poco que han llegado se ha solventado bien".