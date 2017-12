Marcucci: "No todos los años se está entre los 16 mejores de Europa"

- Objetivo cumplido. ¿Está satisfecho pese al empate?

- Lo primordial es que el objetivo lo hemos cumplido y luego habrá que analizar con más tranquilidad todo lo ocurrido durante los 90 minutos.

- ¿Qué análisis hace del partido?

- Hay que verlo, hubo muchas circunstancias que hicieron el juego más lento de lo que queríamos en el primer tiempo. En el segundo, el balón corrió más rápido, llegó el empate y eso nos dio tranquilidad para el tramo final.

- ¿Qué buscaba con la entrada de Ganso?

- Buscábamos pases entre líneas y ésa es su especialidad. No había huecos y Ganso estaba ahí para eso y para encontrar balones como el del gol.

- ¿Qué le ha dicho usted al brasileño cuando ha marcado?

- Eso me lo reservo para mí, pero se merece jugar mucho más de lo que juega y es un profesional como pocos, me pone muy contento su gol.

- ¿Ha podido hablar con Berizzo después del partido?

- Sí, y nos manda felicitaciones para todo el grupo por conseguir el pase.

- ¿Qué rival prefiere evitar en el sorteo? ¿Quizás los ingleses?

- Los ingleses están pasando por un gran momento y son difíciles, pero elegir rival a estas alturas de la competición sería pedir demasiado. Hay que disfrutar porque no todos los años se está entre los 16 mejores de Europa.