Maribor 1-1 Sevilla FC: Ganso derriba el muro

No podía ser otro. El guion del partido estaba escrito para él y Paulo Henrique Ganso no defraudó. Con fortuna, pero fue el único capaz de derribar el muro esloveno. La mismísima HBO lo hubiera firmado, cuando el Sevilla, con Krohn-Dehli de inicio como enganche, pululaba como caminante blanco sin cabeza que moría ante la guardia del Maribor. Ernesto Marcucci alineó un once en el que volvió a la zaga el danés Simon Kjaer y en el que partieron de inicio Banega, Mercado y Escudero, tres pilares blanquirrojos que afrontaban el encuentro apercibidos de sanción sin que ello alterara los planes del técnico argentino.

Con Correa en la izquierda y Krohn-Dehli sin apenas presencia, los de Nervión saltaron al verde haciéndose con el control del partido, viviendo en campo contrario ante un Maribor replegado y con las líneas muy juntas que obligaba al Sevilla a jugar por fuera, mientras que Éver Banega era el encargado de sacar la pelota jugada desde atrás. Los blanquirrojos mantenían la posesión, pero no generaban peligro. Y para peligro, el de los eslovenos, que mataron en la primera oportunidad que gozaron. Tavares, en el 10´, cabeceó a gol un balón que metió en el área Milec desde la derecha, después de que el 'Tucu' Correa no consiguiera cerrar con acierto la contra de los de Darko Milanic.

Un verdadero jarro de agua fría que rompió algo el partido, potenciando un Sevilla más vertical que se topaba con un Maribor aún más echado atrás. Las noticias procedentes de Anfield, donde el Liverpool ganaba por 3-0, restaban ansiedad a los sevillistas, pues sabían que la derrota les permitía el pase siempre que el Spartak hincara la rodilla (como todo apuntaba) contra los 'reds'. Pihler, en el 18', cabecearía nuevamente un balón colgado desde la derecha, metiendo el miedo en los nervionenses, que no tirarían entre los tres palos eslovenos hasta el 28', cuando Banega lo intentó desde lejos. Y es que esa, con el Maribor echado atrás y un Sevilla que no encontraba espacios, se antojaba la mejor solución de cara al arco rival.

Con el 1-0, el Maribor levantó un muro infranqueable frente a su área, donde morían todas las aproximaciones sevillistas, a excepción de un balón a Ben Yedder que acabó sacándole Sule. Mientras, a la contra, los eslovenos hacían daño. Bohar, en el 31´, gozó de un tiro en el área ante la apatía de Mercado, mientras que Tavares, en el 42', finalizó una jugada colectiva que Badje consiguió meter en el área. Una primera mitad de posesión e impotencia sevillista, en la que se echó de menos a un hombre como Ganso, quien, ante el mar de piernas, pudiera encontrar el espacio.

Tras el paso por vestuarios, salió el Sevilla con una marcha más, gozando Escudero (47') de un tiro potente que se marchó alto. Y con esa intensidad que se echó de menos durante la primera mitad, salvó Handanovic por partida doble: (48´) Banega y Sarabia. Mejor imagen de un Sevilla que sabía que el Liverpool ganaba por 5-0 en Anfield y que veía cómo Marcucci sabía leer el encuentro, dándole entrada a Ganso por Krohn-Dehli en el 59'. Y el brasileño se convirtió en el rey de la noche. El primer balón que tocó el brasileño, un pase al hueco. Justo lo que necesitaban los de Nervión, que a la hora de partido gozarían de un tiro lejano de Escudero y de un cabezazo de Ganso. El Sevilla iba a más y el empate parecía estar cada vez más cerca. Los eslovenos, sin embargo, no tiraron la toalla, intentándolo Bohar desde lejos hasta en dos ocasiones.

Con el pase en la mano, Marcucci le dio refresco al apercibido Mercado, por Navas, como lateral, contando Ben Yedder (72') de la más clara hasta el momento, cuando la sacó el arquero esloveno. Pero la noche estaba reservada para Ganso, que con un disparo lejano y aliándose con la fortuna ante Handanovic firmó el empate. Un 1-1 ante el colista que sabe a poco, pero... ¡A octavos!

- Ficha técnica:

1 - Maribor: Jasmin Handanovic; Martin Milec, Marko Suler, Jeane Claude Billong, Mitja Viler; Blaz Vrhhovec; Aleks Pihler (Vrsic, m.79), Marwan Kabha; Gregor Bajde, Damjan Bohar (Hotic, m.90); y Marcos Tavares.

1 - Sevilla: Sergio Rico; Mercado (Jesús Navas, m.69), Kjaer, Lenglet, Escudero; Pizarro, Krohn-Dehli (Ganso, m.59); Sarabia, Éver Banega, Correa; y Ben Yedder (Muriel, m.76).

Goles: 1-0, M.10: Tavares. 1-1, M.75: Ganso.

Árbitro: Ovidiu Hategan (Rumanía). Amonestó a los locales Pihler (m.35), Bohar (m.49) y Milec (m.77).

Incidencias: Partido de la sexta y última jornada en el grupo E de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Ljudski de Maribor, con capacidad para unos trece mil espectadores, que casi se llenó y que tuvo una presencia de unos doscientos seguidores sevillistas. El encuentro se jugó con una temperatura que rondó los dos grados bajo cero.