Del Nido reprende a Accionistas Unidos

Se acerca la junta de accionistas, fijada para el próximo lunes, y los movimientos se suceden, siendo especialmente llamativo el protagonizado por José María del Nido, que acudió a la asamblea de Accionistas Unidos para regañarles por no contar con él -algo desmentido por la citada agrupación-. Y es que, el ex presidente es consciente del gran valor que tiene el 5% que representarán aproximadamente, ya que todo apunta a que con sus acciones no le valdrá para derrocar a Castro.

"Representaré 27.000 acciones en nombre propio y 33.000 de cientos de sevillistas que han ido a mi despacho a otorgarme la sindicación. Diréis que vengo a vuestra casa a quejarme. Pues sí. Vengo con todo el dolor de mi corazón. Considero impresentable que se hable de mí sin ni siquiera llamarme. No alcanzo a comprender como mi amigo Eduardo Arenas ni siquiera me llama. A lo mejor os hubierais llevado alguna sorpresa y os digo, tomad mis 32.000 acciones y representadlas. Se me ha atacado sin motivo alguno. ¿Yo voy a querer algo malo para el Sevilla? Preguntadme, ¿no?", sentenció molesto.

Mientras tanto, Accionistas Unidos lanzó un comunicado en el que anunció que votarán 'sí' al reparto de dividendos y a la retribución del consejo.