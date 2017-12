NK Maribor-Sevilla FC: Con el viento a favor hacia octavos

Viaja el Sevilla a Eslovenia con la seguridad que brinda el depender de uno mismo, contando los de Ernesto Marcucci, quien volverá a sentarse en el banquillo sevillista mientras que Eduardo Berizzo supera su enfermedad, con el viento a favor.

Y es que hasta la derrota, en caso de que no ganara el Spartak en Anfield, les valdría, aunque ya le obligaría a mirar a Inglaterra. Mientras que el triunfo le permitiría la posibilidad de ser primero de grupo (si el Liverpool no gana), el empate le aseguraría el pase, aunque nunca como primer clasificado. Todo eso, teniendo en cuenta que el Maribor ya está eliminado y que no se juega nada (no tiene opciones matemáticas de optar al tercer puesto con derecho a la Europa League), más allá del premio económico que supone el triunfo (1,5 millones de euro) o el empate (500.000 euros). Es decir, una rifa en la que el conjunto sevillista cuenta con la inmensa mayoría de papeletas para conseguir el tan ansiado pase a los octavos de final de la Liga de Campeones, lo cual alcanzarían por cuarta vez en su historia.

Para ello, Ernesto Marcucci ha dado una lista de 21 en la que se ha llevado a Eslovenia a todos los disponibles, a excepción del 'apartado' Nzonzi, quien no cesa en su intento de forzar su salida en enero, Walter Montoya, quien prácticamente no cuenta para el cuerpo técnico y que, como el galo, también tiene visos de abandonar Nervión el próximo mes de enero, cuando se reabre el mercado, y Carole, que no está inscrito en Champions.

Un partido vital ante un rival teóricamente inferior sobre el papel en el que Marcucci dejará atrás las rotaciones de inicio, brindándole refresco a sus jugadores una vez que el encuentro esté resuelto, si es que lo consigue resolver pronto. La principal novedad es la presencia en el centro de la defensa del danés Simon Kjaer, a quien, después de cuatro partidos ausente por lesión, reservó el pasado sábado ante el Deportivo para estar en plenas condiciones hoy; junto a él, Lenglet y los laterales Mercado y Escudero, ambos apercibidos, al igual que Banega.

Tres pilares de este Sevilla que podrían perderse la hipotética ida del pase a octavos; una importante cuestión que, sin duda, Marcucci manejará hoy a la hora de repartir minutos frente al Maribor. En el centro, el argentino seguirá formando en un doble pivote mixto junto a su compatriota Pizarro, mientras que otro argentino como Franco Vázquez, presumiblemente, jugará por delante como enganche. Las bandas, por tanto, quedarán reservadas también para los teóricos titulares hoy día: un Nolito en progresión y un entregado Pablo Sarabia, aunque tampoco sería descabellado ver en las alas al 'Tucu' Correa o Jesús Navas, quien se colocaría con 414 partidos como sevillista, empatando a Arza y colocándose a sólo uno de Pablo Blanco, como el que más veces ha defendido la elástica blanquirroja en la historia del club.

En la punta de lanza, Ben Yedder, teniendo en cuenta su estado de gracia de cara a gol y el hecho de que el colombiano Luis Muriel nunca haya sido titular, hasta la fecha, en Champions con el Sevilla. El Maribor, por su parte, se pondrá en manos de Tavares, su máximo goleador.