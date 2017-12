El viaje de ida y vuelta de Arana, ya en suelo peninsular

Guilherme Arana cogió un avión a las 02:00, hora española, viajar con destino a Sevilla (no de manera inmediata), donde en un principio se le esperaba para este domingo. El agente del futbolista, según ha podido saber ESTADIO, ya se encuentra en la capital hispalense para encontrarse con el lateral zurdo, que ahora se encuentra en Lisboa, y acelerar los trámites para su fichaje definitivo por el club de Nervión.

El pasado viernes, José Castro firmó los documentos que reflejaban el principio de acuerdo entre el Sevilla y el Cortinthians para su traspaso, el cual, como desveló este diario, asciende finalmente a nueve millones de euros más uno por objetivos, y que sólo está a expensas de que Arana se someta y supere el reconocimiento médico. En ese caso, vestiará de blanquirrojo hasta 2022.

El jugador se proclamó campeón del Brasileirao recientemente, siendo incluido en el once ideal de la Série A, por lo que en estos momentos se encuentra de vacaciones. En la gala realizó unas declaraciones que aún no habían trascendido: "Tengo el número de Ganso ya. Espero que hagamos una amistad, porque hasta ahora sólo lo conozco por enfrentarme a él. Así podré adaptarme más rápido. Espero que me ayude. Estoy tranquilo, pero también ansioso porque empiece el 2018".

Pero Arana no llega para quedarse. Éste es un viaje de ida y vuelta. Arriba para pasar las pruebas y estampar su firma. Después, regresará a su país, para incorporarse definitivamente junto al resto tras los días de asueto que disfrutarán los componentes de la plantilla nervionense en Navidad.