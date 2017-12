No habrá rebajas de enero con Nzonzi

Las declaraciones de Steven Nzonzi en France Football asegurando que su "futuro está lejos del Sevilla" no han sentado nada bien en el club, como el propio José Castro ha reconocido en El Larguero: "Ha hecho unas declaraciones que cuando venga el jueves (hoy) a los entrenamientos le preguntaremos; la realidad es que no está entrando en los planes del técnico, es lo que puedo contar, eso no evita que pueda cambiar en cualquier momento. Hay un contrato y unas obligaciones que cumplir, si hay alguna solución que satisfaga a las dos partes veremos; si no, es jugador nuestro, tiene dos años y medio de contrato y tendrá que cumplirlos".

Una declaración de intenciones pública que coincide con lo que se viene filtrando al respecto desde la planta noble del Sánchez-Pizjuán, donde entienden que la situación ha llegado a un punto muy complicado y que las palabras del galo no han hecho más que empeorar el ambiente de tensión que se vivía entre el cuerpo técnico y el galo. Castro y los suyos no dudan de colocarse del lado de Eduardo Berizzo, quien ya vivió una situación similar en Vigo con Orellana, quien acabó en Valencia pese a ser uno de los mejores del plantel celeste.

Es decir, que la solución, pese a ser factible, se antoja complicada, de ahí que tanto el director deportivo Óscar Arias como el presidente José Castro entiendan que la salida sea la mejor opción, aunque no puedan expresarlo públicamente, pues ello sólo haría devaluar aún más el valor de un futbolista que, declarado en rebeldía, ya se ha visto devaluado por sí mismo con respecto al pasado verano. 'Novias', eso sí, no le faltan al francés, quien cuenta con media Premier pendiente de su situación, amén de una Juventus que el verano pasado nunca llegó a los 40 millones que marca su cláusula de rescisión y que en enero tampoco se ha olvidado de él. Una puja con la que juega la dirección deportiva nervionense a la hora de alzar el precio del futbolista, así como el hecho de que el Mundial de Rusia esté a la vuelta de la esquina y que Nzonzi, quien se estrenó con la 'Bleu' semanas atrás, necesita jugar para contar con opciones de subirse al tren mundialista.

Por ello, con todas las cartas sobre la mesa, la dirección deportiva sevillista está abierta a escuchar ofertas por el internacional francés, pero no está por la labor de aceptar 'rebajas de enero' por su futbolista, con una ficha de diez millones de euros brutos (el mejor pagado de la plantilla). Por ello, aseguran, no temblará el pulso en Nervión a la hora de descartar propuestas buitre muy por debajo del valor de mercado del futbolista, sabedores de que llegarán a las oficinas intentos en torno a los 15 ó 20 millones de euros.

Ofertas que serán rechazadas 'ipso facto', al considerar el Sevilla que esas cantidades también llegarán en verano, a pesar de que no se consiguiera reconducir la situación y Nzonzi se pasara lo que resta de temporada en la grada. Muy diferente sería todo si las ofertas que arriben se aproximan a los 30 millones de euros (o incluso algo menos), oportunidad que en Nervión no tienen intención de dejar escapar, conscientes de que difícilmente ahora puedan rascar los 40 millones de euros que marca su cláusula de rescisión.



Su sueldo, otra baza

Papel fundamental jugará también el elevado sueldo que percibe Nzonzi; unos cinco millones de euros netos (diez brutos) con el que el Sevilla intentará jugar también a la hora de que lleguen ofertas. Perdonar gran parte de esas cantidad (o incluso la totalidad) como ya hicieran otros con anterioridad sería otra de las artimañas utilizadas por el club para elevar el total de la operación. La ingeniería económica del club está preparada para lo que se avecina.