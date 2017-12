Los impresionantes números del Sevilla con Ganso en el campo

Juega poco, apenas 600 minutos esta temporada, pero siempre deja algo. Y no precisamente detalles. Hablamos de goles y asistencias. Como ante el Maribor. El brasileño aportó claridad de ideas y el tanto que permitió el empate del Sevilla.

El propio Ernesto Marcucci reconocía que "Ganso merece jugar más", aunque lo cierto es que las oportunidades que le dan son con cuentagotas. Son cuatro goles y tres asistencias las que suma el ex de Sao Paulo en sus nueve apariciones del curso.

Además, se ha confirmado como un talismán para el Sevilla. Los blaquirrojos no conocen la derrota cuando ha jugado. Son siete victorias y dos empates con Ganso sobre el césped.



Debut en Champions y gol

Ayer Marcucci le daba la alternativa en la Champions. Era el estreno de Ganso este curso en la máxima competición continental. No había jugado ni en los cinco partidos precedentes de la fase de grupos ni en la ronda previa contra el Basaksehir. En la media hora que dispuso anotó su primer gol en la Champions, algo por lo que se declaró "emocionado" al final del partido. También dijo que quería "jugar más, como todos".

En LaLiga no es titular desde el 20 de septiembre, cuando desapareció prácticamente de los planes de Berizzo. Desde entonces, un minuto, en el partido contra el Villarreal. Por sus méritos merece más y habrá que ver si el Bernabéu es un escenario propicio para ingresar en el once. La temporada pasada en el campo del Real Madrid fue precisamente donde terminó para Sampaoli, que lo colocó de inicio en el duelo de Copa que los hispalenses perdieron por 3-0. Su actuación fue desastrosa, en línea con la del equipo, y el argentino ya no contó apenas con él.