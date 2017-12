El Sevilla aterriza en San Pablo tras su clasificación

El Sevilla ha aterrizado en San Pablo después de lograr ayer la clasificación para la Champions en Eslovenia.



La satisfacción en la expedición nervionense es plena después de conseguir el primer gran objetivo de la temporada que no era otro que estar en el sorteo de Nyom del lunes.



Ya anoche los futbolistas compartían mensajes en las redes sociales con una foto que se tomaron todos en el vestuario celebrando el triunfo.



Sin tiempo para celebraciones, el equipo se entrena hoy con la mirada puesta ya en el Bernabéu.



Objetivo cumplido // Mission accomplished?? Ready for next phase of #ChampionsLeague. Just landed back home in #Sevilla. #VamosMiSevilla #UCL #LigaDeCampeones #SevillaFC???? pic.twitter.com/qmNDCOhPiT