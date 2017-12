Nolito: "Nos han pintado la cara"

Madrid, 9 dic (EFE).- Manuel Agudo 'Nolito', delantero del Sevilla, fue sincero en el análisis de la derrota de su equipo en el Santiago Bernabéu, goleado 5-0 por el Real Madrid, y aseguró que les "han pintado la cara" en un encuentro marcado por el tempranero tanto de Nacho Fernández nada más arrancar.

"Nos han pitado la cara. El primer gol ha sido clave y ya vas nadando contracorriente y aunque pareces que los dominas no es así. Ahora hay que sacar fuerzas, animando y levantarnos ante el Levante, lo sacaremos adelante entre todos", señaló a los medios del club sevillista.

"Hemos tenido alguna ocasión y en eso consiste el fútbol. Ellos tienen muchísima pegada, hoy nos han matado y no nos queda otra que ser positivos y quitarnos la espina el próximo viernes. La competición no termina hoy, es normal que la gente esté dolida por perder como hoy pero ya no se puede cambiar nada. Cuando vengan estos rivales a casa hemos de ser capaces de ponérselo igual de difícil", añadió.

El delantero colombiano Luis Muriel pidió a su afición que olvide lo visto en el Bernabéu. "Es un partido para cancelar, para mirar lo que tenemos que mejorar y mirar al futuro. Jugamos ante un gran rival que aprovechó cada ocasión que tuvo y no pudimos revertir una situación que se tornó en muy complicada".

Lamentó la falta de pegada cuando tuvieron el balón. "Lo tuvimos durante mucho tiempo en la primera parte, pero ellos cada vez que lo cogían nos hacían un contragolpe y nos marcaban. Esa fue la clave y lo que les dio el partido. Hay que borrar esto y saber que venimos haciendo una buena temporada y hay que seguir por ese camino", sentenció.

Por último, el francés Clément Lengle no ocultó las malas sensaciones que tuvo. "Cuando encajas cinco goles en la primera parte es una sensación terrible. Es un día difícil y hay que trabajar, porque tenemos muchas cosas que corregir y hay un partido el viernes que ahora es el más importante".

Y pidió, como sus compañeros, enfocar el futuro. "No es el fin de la Liga. Ni antes éramos los mejores, ni ahora somos los peores tampoco".