Nolito: "Nos han pintado la cara"

Sin pelos en la lengua, Nolito admitía el descalabro sevillista en el Bernabéu. "Nos han pitado la cara. El primer gol ha sido clave y ya vas nadando contracorriente, y, aunque pareces que los dominas, no es así. Ahora hay que sacar fuerzas y levantarnos ante el Levante, lo sacaremos adelante entre todos. Ellos tienen muchísima pegada, nos han matado y no nos queda otra que ser positivos y quitarnos la espina el viernes. Es normal que la gente esté dolida por perder así pero ya no se puede cambiar nada. Cuando vengan estos rivales a casa hemos de ser capaces de ponérselo igual de difícil", destacó el sanluqueño.

Una opinión compartida por Franco Vázquez: "Es un día de esos en los que no te sale nada, un mal día para todos. Sólo queda trabajar para ganar al Levante. Hay que mirar el partido para ver los errores".