Arana: "¿Marcelo? Somos completamente diferentes"

Tras arribar a la capital hispalense, vía Lisboa, para someterse al reconocimiento médico y firmar su contrato con el Sevilla hasta 2022, Guilherme Arana regresó a su país, tal y como explicó ESTADIO, para incorporarse junto al resto del plantel tras el parón de Navidad.

El lateral zurdo ha concedido una entrevista a Goal, en la que habla sobre su comparación con Marcelo o su progresión en la parcela defensiva.

- Es zurdo, pero firmó su contrato con el Sevilla con la mano derecha...

- (Risas) Mucha gente lo percibe y me pregunta sobre ello, desde los tiempos en la escuela. Soy zurdo con el pie y diestro con la mano. No sé cómo explicarlo, creo que es un don que Dios me ha dado.

- ¿Ha intentado jugar con el pie derecho también?

- Siento dificultad para jugar con la derecha. Creo que un zurdo disparando con el pie derecho tiene más dificultades que un diestro tirando con el pie izquierdo.

- Siempre ha dejado muy claro el deseo de jugar en el fútbol español. ¿Por qué específicamente España?

- Tiene un juego dinámico y de mucha habilidad, siempre me identifiqué con el fútbol español. En Inglaterra, por ejemplo, premia más la fuerza física.

- El Sevilla tiene un histórico reciente éxito con laterales brasileños como Dani Alves o Adriano. ¿Siente una mayor presión debido a que pueda haber alguna comparación?

- La presión será muy grande, eso es cierto. Alves y Adriano son jugadores de alto nivel y han tenido éxito en el club. Estoy tranquilo, es importante tener la cabeza en tu sitio y trabajar firmemente para que las cosas sucedan de la mejor manera posible.

- Una parte de la prensa española le comparó con Marcelo.

- Somos totalmente diferentes. Marcelo hace cosas de otro mundo con la pelota en los pies, es muy hábil. Mi juego es más de combinación, soy más explosivo. A veces intento hacer una jugada más efectiva en el uno contra uno hasta intentar hacer una jugada efectiva, porque a todo el mundo le gusta verlo en un jugador.

- ¿Qué le te puede aportar el fútbol español que todavía no tenga?

- He mejorado mucho en la marcación, tuve una evolución muy grande en 2015 y 2017, puedo decir hasta que fue brillante. Ahora, en el Sevilla, espero perfeccionar aún más esa parte, porque en la parte ofensiva tengo plena confianza en mí. Me va a salir bien en el Sevilla.

- Incluso llegó a sonar su nombre en algunos sitios para el Barcelona... ¿tuvo algún consquilleo en la barriga?

- Cualquiera se pone ansioso. Pero fue una gran elección acertar con el Sevilla, con quien había iniciado conversaciones a mediados del año. Siempre pusieron mucha confianza en mí, lo que fue muy importante en el proceso de negociación. En el caso del Sevilla, todos me trataron muy bien. La adaptación será muy fácil.

- ¿Listo para, si es necesario, ser más intenso con Messi o Cristiano Ronaldo?

- En el campo voy a defender mi camiseta. Si es necesario entrar más fuerte, por supuesto que lo haré. Eso, es obvio, es una disputa sana y sin maldad.

- ¿Necesitó en algún momento de su carrera imponerse o recibir ayuda de la familia para no caer en las tentaciones de la fama?

- Es natural tener algún tipo de desvío cuando eres joven. Pero tengo una familia estructurada que siempre me ha apoyado. Afortunadamente, siempre fui por el camino correcto, así que las cosas han ocurrido rápidamente en mi vida.