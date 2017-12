A Óscar Arias se le acumula el trabajo

Al margen de la actitud del equipo o de la poca destreza de Ernesto Marcucci para preparar el partido, el sonrojante 5-0 del Bernabéu ha dejado al descubierto la primera planificación de Óscar Arias, cuyas dos grandes apuestas, Simon Kjaer y Luis Muriel, no sólo no están marcando las diferencias, sino que están incluso por debajo del nivel medio de la plantilla nervionense, pese a irse ambos traspasos a cerca de 35 millones de euros.

José Castro, con bastante cash en la caja, y el director deportivo aguardan a que el cuerpo técnico les transmita si estima necesario acudir a la próxima ventana de transferencias, para la que ya hay un fichaje, el de un Guilherme Arana que tiene que ver únicamente con el deseo del propio Arias de incorporarlo.

Y, sea como sea, el director deportivo va a tener trabajo. Primero, al llegar el brasileño, debe dar salida a un extracomunitario. Es decir, a un Walter Montoya que no será fácil colocar, dado que el Sevilla prefiere traspasarlo antes que cederlo y, además, recuperar la inversión realizada el pasado verano: cinco millones de euros. En México están preguntando por el jugador.

Otro asunto, éste más espinoso todavía, es el de Steven Nzonzi. En Nervión, tras todo lo sucedido y, principalmente, después de sus incendiarias declaraciones, están decididos a dejar salir al mediocentro francés, pero no a cualquier precio. La propuesta debe ser superior a los 30 millones de euros. Al menos, pretendientes no le faltan. En el caso de irse Nzonzi, Arias tendría que fichar un sustituto. El que más le gusta en Sander Berge, si bien el noruego está ahora lesionado y el Genk continúa sin dar su brazo a torcer, sabiendo, además, que el Sevilla tiene dinero de sobra. Sitúan a Morgan Sanson (Olympique de Marsella) y Roque Mesa (Swansea) está sobre la mesa, pero lo que se baraja la opción de ir ya, sin esperar a verano, a por Daniel Wass, quien se niega a renovar con el Celta.

En la zona ancha, el Sevilla deberá concretar, igualmente, la salida de Borja Lasso, a quien pretenden Valladolid, Lugo o Tenerife.

Para la defensa, se ha barajado la opción de 'repatriar' a Aleix Vidal, una vía parada actualmente, en parte porque se confíe en que Pareja y Carriço regresen antes de tiempo, en parte porque hay detalles de la operación que no convencen.

Además, no se descarta fichar ese tercer delantero que no pudo traer Arias en verano. Se buscaría, de pedirlo Berizzo, una oportunidad de mercado, como hizo Monchi justo hace un año, cuando tanteó a Martial o Batshuayi antes de hacerse con Jovetic. Es decir, algún delantero que no esté jugando y necesite hacerlo, y que sea distinto a Ben Yedder y Muriel. Es decir, más delantero referencia.

En cualquier caso, tanto Castro como Arias, quien tendrá la oportunidad de mejorar lo hecho en verano, sigue esperando al informe del cuerpo técnico.