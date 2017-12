Castro: "Si hay que reforzar varias posiciones, lo haremos"

José Castro ha salvado una Junta General complicada. Es más, se siente ganador, tras haberse aprobado todos los puntos y contar con el apoyo de los pequeños accionitas. Salvo casos muy aislados, han sido Agustín Martínez y José María del Nido quienes más le han atacado. El presidente nervionense, sin embargo, no ha querido hacer lo propio al abandonar el salón para atender a los medios:

- ¿Qué impresión le ha dejado la Junta?

- La impresión es que ha sido una junta movida, con el mayor capital representado de la historia, y eso significa que hay inquietudes.

- ¿Qué le parece que Del Nido hay votado en contra de la retribución del consejo, entre otras cosas?

- Yo me quedo con el respaldo de mi junta y con el respaldo, sobre todo, de los pequeños accionitas, y eso me da fuerzas para seguir trabajando por y para el Sevila Fútbol Club.

- ¿Podría haber un acercamiento con Del Nido?

- Respeto las opiniones de todos los accionistas, pero me centro en que pueda seguir creciendo la entidad, como ha crecido especialmente durante las últimas temporadas.

- ¿Qué le parecen las denuncias de Agustín Martínez?

- No tengo opinión sobre eso. He contestado a lo que tenía que contestar, que a la Junta del Sevilla había que venir a hablar de la gestión y no de cosas que no llevan a ningún sitio y a quien nadie ha atendido.

- También le han recrminado la imagen que dio el equipo en el Bernabéu.

- El primer sevillista cabreado soy yo. El equipo no tuvo un partido malo, sino peor. ¿Los fichajes de diciembre? Ya hay uno. Serán los técnicos los que decidan qué puestos hay que cubrir. No podemos decir que no tenemos dinero... Si tenemos que fichar en varias posiciones, lo haremos.

- ¿Cómo está Berizzo?

- Hablo cada día con él y va a estar entrenando al equipo mucho antes de lo que la gente cree. En cuatro o cinco días le quitan la sonda y él está como loco por volver a ponerse al frente del equipo.

- ¿Qué le ha parecido el sorteo de la Liga de Campeones?

- El Manchester United es un rival difícil, evidentemente, pero yo estoy contento con el sorteo, porque peor hubiesen sido el Manchester City, el PSG... Y seguro que el Manchester United también está pensando que el Sevilla es un rival difícil y complicado.