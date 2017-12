El ninguneo de Owen al Sevilla

Owen cree que el Sevilla no es ni la mitad "que hace un par de temporadas".

En Nervión se ha acogido con ilusión el resultado del sorteo de los octavos de final de la Champions. Aun conscientes de que el favoritismo le corresponde al Manchester United, por plantilla, historia y presupuesto, flota en el ambiente la sensación de que es posible meterle mano, de que no es inaccesible, como sí lo hubieran sido el PSG o sus vecinos del City.

Sin ir más lejos, el Celta, con Berizzo al frente, ya estuvo a punto de eliminar a los 'reds devils' en las semifinales de la pasada Europa League, pero en Inglaterra hay voces que no conceden la más mínima opción a los nervionenses. Es el caso de Michael Owen, ex jugador del Liverpool, el propio United o el Madrid, entre otros, y que llegó a levantar el Balón de Oro en 2001.

"Tácticamente, Mourinho tiene las claves para pasar. Creo que éste es un muy buen sorteo para el Manchester United. Estoy convencido de que este Sevilla es la mitad del equipo que era hace un par de temporadas. El Liverpool los dominó en ambos partidos de la fase de grupos de la Champions", ha afirmado sin pelos en la lengua el ex delantero inglés, que abundó en su idea al afirmar que el equipo de Old Trafford ni siquiera se tendrá que esforzar al máximo para plantarse en cuartos: "No creo que Mourinho tenga que tener al equipo en el cénit de su juego para que el United pase de ronda. Puede que sí tenga que trazar su camino para los cuartos de final y semifinales, pero éste contra el Sevilla es un buen emparejamiento".

Un ninguneo en toda regla que parece no tener en cuenta la espectacular reacción sevillista en este mismo torneo ante 'su' Liverpool, club donde se formó y brilló y que también perdió una final de la Europa League a manos de los nervionenses.