Jovetic, la excepción de los puntas en el mercado invernal

Tras cerrar a Guilherme Arana, el Sevilla piensa acudir al próximo mercado invernal en busca de, posiblemente, un par de jugadores más. Uno, para que ocupe el hueco que dejará, si no se tuerce más el asunto, Steven Nzonzi, y otro, para reforzar la delantera, dado que Luis Muriel no está respondiendo a las expectativas y a que en la defensa se espera la vuelta de Carriço. Falta, no obstante, que Eduardo Berizzo lo pida, porque buenas intenciones y dinero hay en el club.

La de enero no es una ventana de transferencias fácil para hacerse con un ariete, pero ya son varios los atacantes que han declarado su deseo de cambiar de aires a mitad de temporada (Slimani, Giroud, Gabigol, Sturridge, Sandro...), por lo que Arias tendría donde elegir.

Históricamente, y salvo a excepción de Stevan Jovetic, al Sevilla no se le ha dado bien lo de reforzar su delantera estando ya la temporada comenzada. Lo curioso es que el montenegrino (siete goles y cinco asistencias en los cuatro meses que estuvo en Nervión) arribó tras caérsele a Monchi numerosas opciones, tales como Martial, Batshuayi o Payet.

Hasta entonces, el de San Fernando únicamente había cerrado hasta dicho momento tres operaciones, con un margen de cuatro o cinco años, por lo que, curiosamente, ya tocaría volver a hacerlo. Así, en la 02/03 firmó la cesión del griego Niklos Machlas, que había sido 'Bota de Oro' en el Ajax, pero que no gozó de protagonismo con Caparrós y sumó dos goles, ambos ante el Villarreal. En junio se marchó.

En la 06/07, aterrizó el ruso Aleksander Kerzhakov, quien llegaba en la cresta de la ola y, con siete goles, respondió hasta final de temporada, para luego perder presencia y salir en febrero de 2008 al Dinamo de Moscú por ocho millones, más de lo que se pagó por él. En cualquier caso, acabó decepcionando.

Menos rentable resultó la contratación en enero de 2012 del senegalés Babá Diawara, procedente del Marítimo, por unos tres millones. El africano nunca estuvo a la altura del Sevilla, con el que sólo marcó cuatro goles en campaña y media, comenzando luego un carrusel de cesiones por su bajo rendimiento.

Los otros delanteros fichados por el Sevilla FC en el mercado de enero