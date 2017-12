Berizzo: "Somos irregulares, incluso durante un mismo partido"

- ¿Qué conclusión saca del partido?

Revisando el partido más fríamente después, encuentro muchas situaciones de gol que pudimos convertir, aunque no de la pureza para meter. Sobre todo en la segunda parte. Mientras que en la primera jugamos al ritmo de ellos, en la segunda sí creamos peligro a su espalda. La tuvo Ben Yedder y Escudero, queríamos ganar, pero no se pudo. Hay que corregir errores y mirar el futuro apoyándonos en corregir cosas.

- ¿Entiende que el Sevilla es demasiado irregular?

Comparto que somos irregulares, incluso dentro del partido lo somos. No sería una cuestión a tener en cuenta si fuera un ritmo sostenido. Nos cuesta pasar de un ritmo de juego a otro que nos pide el partido. Encontrar la entre línea ha sido muy difícil para Ganso, en la segunda sí lo conseguimos hacer. Pero es cierto que somos muy irregulares. A veces comandamos el control del partido y en ocasiones lo perdemos, también existen altibajos individuales. En este momento es complicado encontrar a un futbolista en su mejor versión y esa responsabilidad es mía, que los entreno. Tuvimos una primera parte muy espesa, de fútbol previsible; en la segunda sí desdoblamos por banda y tuvimos ocasiones de gol. Seguiremos insistiendo para que esas ocasiones se traduzcan en gol.

- ¿Entiende los pitos de la afición?

Cuando no juega bien, la afición lo demuestra. Lo comprendo perfectamente. Tal vez veníamos de una actuación mala y no ganar hoy la acentúa. El recuerdo y la no victoria de hoy... Pero la gente, cuando encuentra en el equipo respuestas, que la tenemos, siempre se encolumna. Cuando el resultado no es a favor, lo manifiesta y están en su derecho. En ataque nos falta un cambio de ritmo sorpresivo para no ser previsibles. Necesitábamos agregar más gente en ataque, Mercado y Escudero lo hicieron mucho. La irregularidad en el juego tiene mucho que ver también con la frustración de no convertir. Aún así hicimos ocasiones suficientes para ganar, pero no lo hicimos. Estamos frustrados por ello, pero trabajando para conseguirlo.

- Los médicos no han conseguido frenarlo en su vuelta.

Ya ves que no pudieron. Le hago caso a los médicos, pero me siento bien. No quiero correr ningún tipo de riesgo, estoy aquí porque me lo han autorizado. Quería también estar con el equipo tras una derrota, cuando las cosas van bien pasan a un segundo plano, pero cuando venían de una derrota quería estar, necesitaba estar; decir a los jugadores que su entrenador está con ellos. De una derrota se sale apretando los dientes; mi presencia hoy tiene que ver más con que sientan que uno está presentes, respaldando cualquier resultado bueno o malo.

- ¿Irá el Sevilla al mercado de invierno?

Creo en el mercado de invierno cuando solucionan específicamente necesidades que tiene. Evaluaremos con la dirección el reforzar alguna situación que creamos convenientes; estamos revisando qué hacer.

- ¿Cuál es su postura sobre el caso Nzonzi?

Es un tema a evaluar en este parón. Las circunstancias o cosas dentro del vestuario tiendo a protegerlas por la salud del equipo, sean buenas o malas. Sí reconocerle que mi decisión es técnica y la evaluaremos siempre defendiendo los intereses del club; cualquier decisión será consensuada con la dirección técnica.