Pizarro: "Queríamos sacarnos la espina del Bernabéu"

Pizarro lamentó no haber sumado los tres puntos tras el 5-0 del Bernabéu

"Queríamos sacarnos la espina del Bernabéu", destacó Guido Pizarro en zona mixta, donde reconoció que "no se pudo". "No hicimos un buen partido, tenemos que mejorar mucho. Era un partido para buscar la victoria y seguir ahí arriba. Seguiremos trabajando", resaltó el argentino, quien explicó que les "falta volumen de juego y fluidez". "Vamos en busca de eso; ojalá el miércoles lo podamos revertir. Tuvimos ocasiones que no la pudimos concretar", añadió.

Por otro lado, el ´Tucu´ Correa lamentó el hecho de no haber podido sumar una victoria ante el Levante, un encuentro que no contaban por victoria antes de jugarlo. "La buscamos, aunque no lo hicimos de la mejor manera", destacó el argentino en los medios del club, donde reconoció que les "faltó claridad" en las áreas. Por último, destacó que deben afrontar "estos problemas como hombres" y se mostró "muy contento" por la vuelta del ´Toto´ Berizzo al banquillo.