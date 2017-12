Sevilla FC -Levante UD: Busca tierra firme tras el naufragio

Unos, los resultadistas, creen que pesan más los números del equipo: quinto en Liga y vivo en Champions y Copa. Otros, en cambio, recuerdan que este Sevilla, el de Berizzo y momentáneamente de Marcucci, vence -a menudo-, pero no convence. Una dicotomía que desaparece tras bochornos como el del Bernabéu. Ridículos de tal calibre sí ponen de acuerdo a todos. Esa indolencia no se puede volver a repetir, porque, como admite Castro, es "imperdonable".

Es por ello que el conjunto nervionense necesita hoy lavar su imagen y ganarse el perdón de los suyos. Una misión obligada, más si cabe ante un Levante que sólo ha ganado uno de sus diez últimos partidos, para la que cuenta con el Sánchez-Pizjuán como aliado. No en vano, esta tarde puede cerrarse un casi inmaculado 2017 en el fortín sevillista, que no ha visto perder a su equipo en todo el año. Además, los nervionenses tienen en su mano firmar su triunfo número mil en Primera división, el mismo que se escapó en Madrid y que no debe tardar más en llegar para seguir la estela de esa cuarta plaza que es la gran ambición blanquirroja.

Para ello, Marcucci introducirá novedades en su once, aunque, más que los nombres propios, deben cambiar la actitud y aspectos tan elementales como un repliegue defensivo que parece estar poco trabajado.

Las dudas, sin embargo, comienzan por la misma portería, pues las rotaciones bajo palos pueden dar la oportunidad a David Soria. Mucho más clara está la defensa, con el regreso de Escudero al lateral zurdo y la continuidad de Kjaer y Lenglet en el eje, más la de Mercado en el carril diestro, toda vez que Corchia, que en sus actuaciones ha demostrado ser más que aprovechable, se pierde una nueva cita por decisión técnica, como un Nzonzi que va dejando de ser noticia, en el plano deportivo, a la espera del mercado invernal.

Con Pizarro y Banega consolidados en la medular, Sarabia también debe recuperar su puesto, igual que Ben Yedder en la punta de lanza, estando las principales incógnitas en la izquierda (Correa o Nolito) y en una media punta que, dado el nivel de Franco Vázquez en Chamartín -tan pobre como el de casi todos sus compañeros, eso sí-, quiere agarrar un Ganso que en cada aparición se reivindica.

Enfrente, el Levante llega necesitado de puntos para escapar de un descenso que tiene a cuatro. Lo hará, además, sin el lesionado Bardhi, pero sí con Lerma, lo que hará que Muñiz dibuje un centro del campo más defensivo para tratar de cortocircuitar a un Sevilla obligado a llevar el peso, en busca de tierra firme tras el naufragio.