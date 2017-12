Crouch no entiende cómo a Nzonzi "no lo ficharon Arsenal o Liverpool"

Peter Crouch, excompañero de Steven Nzonzi en el Stoke, le ve triunfando en la Premier y no entiende cómo algún 'grande' inglés no le ha fichado antes.

"Cuando se marchó al Sevilla me chocó que Arsenal o Liverpool no ofertasen, era ideal para ambos", aseguró a 'Daily Mail', donde le comparó con Vieira: "Tiene condiciones similares a las de Patrick. Es bueno con la pelota, tiene energía, es fuerte y poderoso en el juego aéreo. Si regresa a Inglaterra no tendrá problemas para adaptarse, ya que conoce bien la Liga tras estar en el Stoke y en el Blackburn".

Berizzo: "Defenderemos los intereses del Sevilla"



El 'caso Nzonzi' "es un tema a evaluar en este parón". Tras varias semanas ausente por motivos de salud, Berizzo se enfrentó de nuevo a la polémica que rodea su decisión de apartar al franco-congoleño y demostró que todo sigue igual: "Las cosas dentro del vestuario tiendo a protegerlas por la salud del equipo, sean buenas o malas. Sí reconozco que mi decisión con él es técnica y que la evaluaremos defendiendo los intereses del club y en consenso con la dirección deportiva", manifestó el 'Toto' en la rueda de prensa del viernes.