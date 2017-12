Berizzo, sobre las críticas, la Real, las bajas y su deseo navideño

En una extensa rueda de prensa, Eduardo Berizzo ha repasado todos los temas de la actualidad nervionense, empezando por las sensaciones que ofrece el equipo y que constrastan con la quinta plaza en la tabla. "Es el último partido del año y ganar conllevará días de tranquilidad. Toda oportunidad es una situación para aprovechar y reconducir las sensaciones. Somos conscientes de que nuestra condición futbolística tiene que aumentar. No podemos caer en una ansiedad que nos impida jugar mejor. Ante el Levante, esa ansiedad nos perjudicó. Dentro de la tranquilidad real que ofrecen los números debemos mejorar nuestro juego", ha comenzado el técnico, que acto seguido ha hablado sobre las críticas que recibe: "Nunca nadie satisface a todo el mundo de manera completa. Si juegas bien y no ganas, si juegas mal y ganas, si dejas fuera a alguien, ese es el que tenía que haber jugado...el fútbol ofrece la posibilidad de decir a cada uno lo que piensa y una amplia gama de crítica. Podemos jugar mejor, pero no creo que seamos el que peor juega. No hay que rasgarse las vestiduras por el estilo. También hacemos las cosas bien. El carácter es bueno. El partido contra el Levante se jugó hacia adelante, no se lateralizó, fuimos más verticales. Hicimos figura a su portero. Creamos ocasiones. Nuestra autoexigencia nos obliga a jugar mejor. La pasión con la que se vive el fútbol es exagerada. Eso tiene que el campo se llena y una atmósfera espectacular, y también la crítica. Se pone el corazón a veces antes que la razón", ha indicado.

Para Berizzo hay dos aspectos a mejorar en el juego del Sevilla: la presión y la circulación ofensiva: "Creo que debemos de aumentar la presión, el grado de intensidad en la presión y luego encontrar circuitos de juego más estables, menos improvisados. Somos un animal competitivo que va a hacia adelante con verticalidad. Tenemos que encontrar circuitos para llevar el balón a sitios que nos convienen, doblar por banda. Administrar momentos, dónde y cuándo llevar el balón".

El de Cruz Alta ha insistido en que la clasificación debe ayudar al equipo a mantener la confianza: "Estamos en una posición cercana a la Champions. No termina hoy ni cuando íbamos segundos. Si en la fecha 38 no estamos en Champions nos pueden decir que no lo conseguimos. En la 16 estamos expectantes. Numéricamente podemos estar cercanos a lo que queremos. Me encantaría tener diez puntos más, tampoco tenemos diez puntos menos. Es posible llegar. Necesitaremos una segunda vuelta muy regular. Vamos a recibir a los que van por delante en casa y eso nos estimula. Tenemos que mejorar el juego, sí, pero estamos de los rivales a partido o partido y medio. Ahí vamos, pegándole al caballo".

El técnico ha confirmado la línea defensiva que utilizará en San Sebastián. "Geis nos ha ofrecido soluciones de garantía. Mercado es baja para este partido y eso nos obliga a tener a Corchia, Kjaer y Geis atrás. Geis se siente más cómodo en el sector derecho. No creo que el equipo defienda particularmente mal. Hemos recibido muchos goles en algunos partidos puntuales, pero no es normal. Cinco goles a la contra en un partido, goles del Valencia en el final del partido... pero el comportamiento de nuestros defensas no es particularmente malo. No es algo del sistema defensivo", ha indicado.

Como deseo navideño ha pedido salud para todos. "Pido salud para todos, que todo el mundo encuentre felicidad para todos. Son fechas en las que uno extraña a los que no están, más que a los que están. Pero hay que dar gracias por estar con los que estamos. A pesar de que el fútbol ofrece estas situaciones, pensar que somos privilegiados. Aprovechar y devorarse el minuto a minuto que nos ofrece la posibilidad de disfrutar con lo que hacemos".

Y así ha definido a la Real Sociedad: "La Real es un equipo con un gran fútbol. Si uno no les incomoda te llevan a una situación defensiva de sufrimiento. Debemos presionar bien, adueñarnos del balón y ser protagonistas con la pelota".