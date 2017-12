Berizzo estará en San Sebastián

El entrenador del Sevilla ha confirmado en la rueda de prensa previa al partido ante la Real Sociedad que estará en Anoeta con el equipo. "Voy a estar en San Sebastián. Voy a ir por tierra. A lo mejor me voy hoy o mañana. Pero allí estaré", palabras del técnico.



Ernesto Marcucci confirmó la pasada semana que aunque Berizzo se encuentra plenamente recuperado, el médico no le permite que use el avión. No será necesario, pues Berizzo viajará a San Sebastián por carretera.



El entrenador ya reapareció felizmente el pasado viernes en el partido contra el Levante en el Ramón Sánchez-Pizjuán, por lo que será la segunda vez que se siente en el banquillo tras su recuperación para afrontar el último partido del año.