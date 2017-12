Berizzo, sobre Nzonzi: "Prefiero proteger la salud del vestuario"

Eduardo Berizzo no elude ninguna pregunta en sala de prensa. Tampoco las incómodas, que de un tiempo a esta parte tienen que ver con la situación de Nzonzi. Eso sí, el técnico se guarda para sí algunos trapos sucios que prefiere limpiar dentro del vestuario. "Mi manera de pensar el juego colectivo a veces no incluyó a Nzonzi. Después, creo en una idea de equipo colectiva donde algunos tenemos ideas diferentes a los jugadores, pero la autoridad del entrenador es la autoridad del entrenador. Nunca me beneficio de mis decisiones, siempre hago lo que tengo que hacer y pienso en lo mejor para el Sevilla. Nzonzi es un grandísimo jugador, lo dije cuando jugaba y lo sigo pensando ahora, pero imagino una idea de conducción de la plantilla de lo colectivo. Para responderle (al periodista que le preguntaba por el motivo de sus ausencias) tendría que abrir las puertas del vestuario. Podría ser práctico y ventajista, pero prefiero proteger la salud del vestuario", ha señalado el técnico

Para Berizzo, la exclusión de Nzonzi, ha sido una decisión difícil. "Me duele tomar decisiones ejerciendo como entrenador cuando todo debería fluir naturalmente, pero a veces tengo que actuar como autoridad que soy. Esto también lleva estar sentado aquí. Es una decisión dolorosa porque a nivel personal aprecio a las personas con las que trabajo. Tengo una conexión muy buena a nivel personal con el vestuario. Luego todo el mundo juega lo mejor que puede. A un futbolista se le exprime mejor si se le conoce como persona. Como entrenador debo tomar decisiones. Creo una idea de conducción de equipo global, mirar a todos a la cara exigiéndoles a todos lo mismo", ha subrayado.

Por sus palabras, el adiós de Nzonzi está muy cercano, más de lo que dejan entrever Castro o Arias en sus declaraciones públicas. Además, Berizzo ha reconocido que si se marcha acudirán al mercado para sustituirlo.