"El Betis tiene el refuerzo para el ataque dentro"

El Betis está celebrando hoy el tradicional almuerzo navideño con todos los miembros del club y desde allí han entrevistado los medios del club a José Juan Romero y a Loren Morón, máximo goleador del Grupo IV de Segunda B.

Para el técnico del filial no hay dudas acerca de la decisión de subir al primer equipo a Loren, al que habría que hacerle ficha y ya no podría jugar en el filial. "Loren está por encima de la categoría. El sitio de Loren está en el primer equipo. El refuerzo del Betis para la delantera está dentro. A mí me perjudica porque no podría bajar. Creo que hay que ser justos con Loren y el futbolista más preparado del primer equipo para jugar en el primer equipo es él. No habría mayor logro esta temporada que Loren acabe haciendo goles con el primer equipo", ha indicado.

Por su parte, Loren admitió que su sueño es jugar con el primer equipo. "El objetivo que tengo es en el Betis Deportivo. Lo que pase en el futuro no lo sé. Haciendo mi trabajo y en el futuro ya se verá. Todo jugador sueña con estar en el primer equipo del Betis".

Confianza

José Juan espera que el Betis Deportivo reaccione en la segunda vuelta. "Tengo confianza en el equipo. Mis equipos suelen ir de menos a más. Estamos a dos tres puntos para una media buena para luchar por el objetivo de la permanencia. El club tiene claro cómo está el filial. El apoyo es total. A mí me jode como bético. Corremos riesgos. A partir de ahí hay que intentar seguir apostando", ha indicado.