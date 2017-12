Nzonzi, a quien quiere el West Ham, viaja de nuevo en Londres

Steven Nzonzi ya está de vacaciones. El mediocentro francés, quien lleva apartado aproximadamente un mes por un Eduardo Berizzo que piensa que puede ser tóxico para el vestuario, se ha dedicado a entrenarse al margen de sus compañeros y a marcharse a Londres, para ver a su hijo, cuando ha podido.



Con el Sevilla en Maribor, Nzonzi ya gozó de un permiso por parte del club nervionense para viajar a tierras británicas, mientras que en la noche de este martes fue visto, e incluso grabado, por el aeropuerto de Gatwick. En esta ocasión, Nzonzi, al no haber sido citado tampoco para jugar en San Sebastián, podría haber emprendido un viaje sin retorno, pues la idea de todas las partes es que cambie de equipo cuanto antes. Eso sí, no por menos de 30 millones de euros.



Y lo más probable es que vuelva a jugar en la Premier League. A Everton y Arsenal se ha unido ahora el interés del West Ham United de David Moyes, un club con un potencial económico muy importante y que cuenta en sus filas con futbolistas como André Ayew, Chicharito, Michail Antonio, Marko Arnautovic o Manuel Lanzini.



Con Nzonzi ya de vacaciones, el resto del plantel será 'libre' hasta el próximo día 28 una vez que Hernández Hernández señale esta noche el final del partido ante la Real Sociedad, en San Sebastián.





Steven Nzonzi spotted at Gatwick Airport ??. I know his son lives in London but he has some business to do as well, doesn't he ? pic.twitter.com/p2Js7zk3PZ