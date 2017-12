La continuidad de Berizzo y Tevenet pende de un hilo

El Sevilla va a cerrar 2017 con un sabor muy amargo. El filial, tras ganar sólo un partido de 20, tiene un pie en Segunda B, mientras que el primer equipo ha caído en un estado de depresión al que no se le ve fin. Sería casi insólito que un club echase el mismo día a dos entrenadores, pero no está nada descartado.

Y es que tanto Eduardo Berizzo como Luis García Tevenet han ido agotando su crédito semana a semana hasta dejarlo prácticamente a cero. En el club nervionense se analizará el asunto este viernes por parte de un consejo que está tremendamente dividido entre los que abogan por un cambio en los banquillos y los que prefieren esperar al 1 de enero, para buscar soluciones en el mercado. Y es que la figura de Óscar Arias también está muy debilitada, aunque en su caso están descartados los movimientos y se le dará la oportunidad, sigan o no Berizzo y Tevenet, de mejorar las dos primeras plantillas.

Seguramente, sean los momentos más complicados para José Castro desde que es presidente y de cómo vea el vaso de lleno dependerá, en gran medida, el futuro de los técnicos nervionenses.

Javi Gracia, Juande, Bielsa...

La decisión no es tan fácil como echar a Berizzo o no. El consejo tendrá que analizar si le merece la pena invertir en fichajes que pida el 'Toto' y, en el caso de decidir destituirle, qué rumbo tomar: apostar por otro técnico con un librito similar al suyo y al de Sampaoli o volver a darle un giro a la idea de juego. Laurent Blanc, Juande Ramos, Javi Gracia, Mareclo Bielsa, Óscar García... La lista de entrenadores libres y que encajen no es muy amplia, algo que podría tener peso en la balanza para la continuidad de un Berizzo al que, eso sí, todos ven completamente superado.

Este viernes, ya con toda la plantilla de vacaciones, se tomará una decisión en la planta noble del Sánchez-Pizjuán. El futuro de Berizzo y Tevenet pende de un hilo.