Pablo Sarabia: "Estamos a muerte con Berizzo"

El Sevilla de las últimas jornadas no está consiguiendo mostrar su mejor versión, acumulando tres encuentros ligueros sin vencer (cuatro, si contamos el empate de Champions ante el Maribor). La goleada del Real Madrid y la derrota ayer en Anoeta han puesto en el punto de mira al entrenador sevillista Eduardo Berizzo, que no está pasando por su mejor momento.

Sin embargo, su plantilla asegura estar con él "a muerte". Así lo ha expresado Pablo Sarabia en la entrevista publicada por la revista oficial del Sevilla F.C., en la que el centrocampista ha expresado sus sensaciones en el club y ha manifestado sus deseos a título personal y en la máxima competición con el club nervionense.

Su salida de Getafe parecía un hecho y el Sevilla estaba interesado. Cuando me dijeron que el Sevilla se había interesado fue la primera opción. Es verdad que tenía otras propuestas pero le dije a mi agente que no mirase más porque yo quería tomar este destino.

Se le considera el fichaje revelación de la temporada pasada... Desde un primer momento sabía la oportunidad que tenía y me había ofrecido el Sevilla FC, y lo iba a dar todo estuviese quien estuviese en el banquillo. Esa es mi forma de ser y de jugar y no va a cambiar. Ahora está Berizzo y el trabajo no va a faltar, salgan o no luego las cosas.

¿Con qué sensación se queda de Jorge Sampaoli? Tuvimos suerte con el entrenador que vino porque pese a cambiar totalmente el estilo que había, el equipo se adaptó a la perfección y es verdad que hizo un trabajo fantástico el año pasado con nosotros.

¿Cree que el problema personal de Berizzo ha podido unir más al grupo? Sabemos la importancia que tiene el míster para nosotros. Estamos con él a muerte, deseando que se recupere por completo lo antes posible. Nos alegramos de que haya salido todo bien y sí creo que esas cosas unen, aunque a nosotros no mucho más porque ya lo estábamos. Hay un buen grupo y eso es algo fundamental para que, cuando las cosas vayan mal, consigamos salir adelante.

¿Qué pensó cuando este verano se firmó una competencia directa en su puesto con la llegada de Navas y Nolito? Un equipo como el Sevilla tiene que traer siempre jugadores de primer nivel. El club está haciendo fichajes muy buenos y de gran exigencia económica y futbolística. Está dando un paso en ese sentido y cada vez se invierte más. La competencia es buena porque te exige y son jugadores que llamaron mucho la atención cuando vinieron.

Aunque sólo lleva año y medio en el club y pese a su juventud, se le ve muy integrado dentro del equipo... Intento aportar siempre y cada vez más, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Intento ayudar lo máximo a los demás, tal y como me ayudaron a mí cuando llegué nuevo el año pasado. Quiero ser una persona abierta para poder echar una mano a todos los compañeros.

¿Cómo está llevando la versatilidad que le exige Berizzo? Creo que adaptarse es una virtud, ya nos lo decía Sampaoli el año pasado. Para todo lo que se necesite de mí, voy a estar. Hay que tener una predisposición buena a ayudar al equipo y no cerrarte en cuanto a posiciones. Si te ponen en un sitio distinto, tienes que aprender de los jugadores específicos de ese puesto y hacerlo como ellos. Creo que a mí la versatilidad me ha fortalecido y me ha hecho importante en el equipo. He dado un salto para adaptarme y para ayudar, ya no sólo en la zona de ataque sino también como lateral.

¿Con qué gol se queda de los marcados como sevillista? Por lo bonito, a lo mejor con los dos que marqué contra el Leganés, cualquiera de ellos. Pero por importancia te diría que el del Leicester. Fue en la competición más importante y en ese momento era fundamental para el equipo.

Los octavos parecen la barrera insuperable en la Liga de Campeones. ¿Ha llegado el momento de rebasarla? Es verdad que se nos quedó la espinita clavada el año pasado y no supimos jugar el partido allí, porque aquí tuvimos ocasiones para sentenciar pero aquel gol de Vardy nos mató. Ahora tenemos que hacer borrón y no ponernos barreras ni límites en ese sentido.

Dijo en la previa del Liverpool en casa que esos eran los partidos que soñaba de niño. ¿Se cumplieron las expectativas? Fue increíble lo que vivimos aquel día en el estadio. Son recuerdos inolvidables para todo el mundo, porque noches como esa son las que hacen tan bonito el fútbol.

Botó el córner, vio que le quedaba a Pizarro y disparaba. ¿Qué sintió cuando vio el balón entrar? Se me puso la piel de gallina directamente porque fue algo extraño. En la primera parte parecía que estábamos tan mal... Pero no creo que el equipo lo estuviese, sino que ellos finalizaron y nosotros no. En la segunda parte cambió todo, no teníamos nada que perder y salimos a comérnoslos. Ese tercer gol fue ya la guinda que faltaba. Cuando vi entrar el balón lo celebré con la gente, que nos había apoyado durante todo el partido. Ese empuje fue clave para poder remontar.

Nervión es una garantía, pero también obliga a la exigencia... Tenemos la responsabilidad de jugar bien, de ir al ataque y de ganar. Sabemos que con la intensidad con la que jugamos en casa, pocos partidos se van a escapar porque no sólo jugamos nosotros, sino que la afición aprieta y es la que hace tan difícil a los rivales sacar los puntos de nuestro campo.

¿Se siente Sarabia querido por la afición? Claro. Estoy muy contento de cómo me trata la gente desde que llegué y espero seguir pudiéndolo demostrar en cada partido.

Todos los éxitos de la última década han llegado bajo ese halo de no dar nunca un partido por perdido. Las plantillas cambian y eso queda. ¿Dónde está el secreto? Creo que es algo que está en el ambiente. Es necesario tener un buen vestuario para conseguir esas hazañas y levantar esos partidos que se ponen tan en contra. Sin un buen grupo creo que no podríamos hacerlo y este equipo ha demostrado que es algo que lleva dentro.

La Champions se ha puesto más cara si cabe con la reaparición de otro de los grandes... Es cierto que este año está complicado porque el Valencia ha empezado muy fuerte, pero no vamos a desistir y vamos a seguir sumando puntos para intentar ponérselo lo más difícil posible a todos los que pelean ahí arriba, para que seamos nosotros los que acabemos entrando en esas cuatro primeras posiciones.

Ya sonó para la última lista de Lopetegui. ¿Sueña con ese momento? Es lo máximo a lo que puede tener acceso un jugador y haré todo lo posible para que llegue esa llamada. Que me lleve ya o no al Mundial es otra cosa, pero lo importante es estar en esa lista y cumplir ese sueño.

De la mano del propio seleccionador se proclamó campeón de Europa sub-21, junto con Isco, Morata, Koke, De Gea... Es verdad que tengo muchas caras conocidas en la absoluta ahora. Aquel año teníamos un muy buen equipo en la sub-21 y son varios los que han conseguido dar el salto. Ojalá me pueda reencontrar pronto con ellos.

¿Con alguno en especial? Sí, con Dani Carvajal. Somos amigos desde pequeños y estuvimos juntos en el Real Madrid, además de compartir muchos hobbies. Nuestras familias se llevan muy bien, tenemos el mismo grupo de amigos y cada vez que podemos nos juntamos.