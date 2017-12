Castro: "Es una decisión dolorosa; estamos hablando ya con entrenadores"

El Sevilla ha decidido destituir a Eduardo Berizzo y José Castro, a la salida del consejo, ha ofrecido las explicaciones oportunas. Son éstas:

El giro

"Es una decisión complicada y dolorosa, porque siempre que hay que destituir a un entrenador es doloroso, y más a una persona como Eduardo, que es un profesional y una persona magnífica, pero es una decisión que creemos oportuna en la entidad. Hay una mala racha de resultados y sensaciones. El proyecto no lo vemos en una línea ascendente, la entidad tiene un presupuesto importante y una responsabilidad, y no nos vemos en el camino".

El motivo

"Las sensaciones que tenemos en el consejo es que no se va en la línea para lograr el objetivo. Creemos que esta decisión será buena a futuro. Simplemente, el fútbol es así. No hay ninguna cuestión rara. Es que es la responsabilidad de esta entidad y no nos debe temblar el puso".

El sustituto

"Estamos contactando con entrenadores. No hay nada concreto. Son los técnicos los que están en ellos y hay opciones que se están buscando. En los próximos días, iremos viendo esas opciones y tomaremos una determinación. No hay nada elegido".