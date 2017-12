Los consejeros del Sevilla ya están reunidos en el Sánchez-Pizjuán

Tal y como estaba previsto, a las 13:00 horas, en las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán, ha comenzado la reunión del consejo de administración del Sevilla para tomar una decisión definitiva sobre su banquillo. José Castro -llevaba desde las 11:30 en el estadio- y Óscar Arias regresaron en la noche del martes, pasadas las 23:00 horas, a la capital hispalense, con los informes recabados durante su ya famosa gira. La misma comenzó el lunes en Roma, donde se vieron con el agente de Vicenzo Montella y Walter Mazzarri, y terminó ayer en Madrid, lugar en el que estaban citado con Thomas Tuchel y Javi Gracia, éste acompañado de su agente, José Rodríguez Baster 'Rodri'.

Tal y como desveló ED, el encuentro con el técnico navarro fue satisfactorio, por su conocimiento de la Liga y, en concreto, del planteal nervionense, si bien ello no quiere decir que vaya a ser, forzosamente, el recambio de Eduardo Berizzo. No en vano, esta redacción también informó horas antes de que el tándem Montella-Maresca se había hecho un hueco entre los favoritos.

Será algo que, con el análisis del director deportivo y la opinión del presidente, estudie el consejo. Los que cuentan con menos papeletas de inicio, no obstante, son Walter Mazzarri y Thomas Tuchel, pese que el técnico alemán gusta mucho. Castro y Arias, no en vano, había valorado la posibilidad de nombrar como segundo de ex del Borussia Dortmund a Antonio Álvarez, quien se crió en el país teutón (parte de su familia aún vive allí), pero a los puntos siguen por delante Gracia y Montella.

Con la pugna muy igualada, el consejo tendrá que tomar una decisión. Son horas decisivas.