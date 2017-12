Más detalles sobre la bronca de Sampaoli

Jorge Sampaoli, seleccionador argentino y ex del banquillo del Sevilla FC.

Nunca olvidará Jorge Sampaoli, exentrenador del Sevilla y actual seleccionador argentino, la boda de su hija Sabrina. Y no precisamente por la ceremonia, que también, sino por lo larga que se le hizo la noche al 'Zurdo', quien, como todo el mundo sabe hoy día, acabó siendo protagonista de una filmación casera que expuso se peor genio: "¡Boludo, ganás 100 pesos por mes, gil!", gritaba el seleccionador argentino a un policía en medio de un control nocturno de tráfico. Un vídeo de 54 segundos que ha dado la vuelta al globo y que, según reconstruye La Nación, no refleja la totalidad de la noche más negra de Sampaoli, sino que hubo mucho más. De ahí sus sinceras disculpas horas después, a través de un comunicado oficial a través de la AFA.

El hecho, por tanto, sería sólo el inicio de una noche de furia, pues Sampaoli arribó al control en un Ford Focus con capacidad para cinco personas, siendo ocho las que iban dentro. Una irregularidad que los municipales advirtieron rápidamente, solicitándole a la conductora (aseguran que era la novia de Sampaoli) que saliera del coche; una petición que despertó la cólera de Sampaoli, quien salió de la parte trasera del automóvil enojado y comenzó su show. Varios minutos de locura en los que intentó sortear el control pidiendo que su coche evadiera las vallas que lo marcaban, lo que no fue posible. Tras ello, unas palabras con "muy malos modos" a una funcionaria. Un esperpento que, sin embargo, no impidió que su novia y conductora diera 0,17 en la prueba, siendo la tasa máxima permitida de 0,50. Y claro, eso siguió enfureciendo al técnico, que le gritó a otro inspector: "¿Qué me mirás, gato, vigilante?".

Diez fueron las actas de infracción durante aquella noche, y una de ellas correspondió a su preparador físico, Jorge Desio, quien iba con su esposa y otra mujer a bordo de una camioneta Fiat Toro. Su tasa fue de 0,85, pero siempre se mostró cortés con los agentes. Se le retuvo la licencia de conducir y... Otra vez volvió a escena Sampaoli, quien le solicitó de mala manera a un inspector que se la devolviera: "¡Devolvéle la licencia a Jorge!".

Pese a ello, el citado medio asegura que los agentes encargados del control no labraron infracción ni acta alguna en relación al auto en el que se trasladaba Sampaoli, algo que, después de todo lo expuesto, sorprende bastante. Eso sí, también aclara que el exentrenador del Sevilla "se comportó de manera adecuada" en el hotel Cuatro Plazas, donde se alojaba. Tras ello, ya al día siguiente, llegaron las disculpas y el comunicado de la AFA. En definitiva, una noche que nunca olvidará 'Sampa'.