Walter Montoya: "Con Sampaoli se fueron mis posibilidades de jugar"

Walter Montoya ha abandonado el Sevilla donde no ha dejado huella y ha puesto rumbo al Cruz Azul en busca de minutos. Durante estos días está disfrutando con su familia en su ciudad natal, Machagai. Desde allí ha concedido una entrevista el diario mexicano Récord, dando sus primeras impresiones con respecto a su nueva aventura.

"Estoy realmente emocionado por haber culminado este año de esta manera. Siempre soy un tipo optimista porque de todo saco lo positivo. Después de un año de poca actividad, la posibilidad de sumarme a Cruz Azul es un premio a los que pocos pueden acceder y que no imaginé. Me siento un privilegiado porque un club tan grande apueste por mí", afirmó el argentino.

En dicha entrevista comenta porque ha escogido al club mexicano y no a otro: "Porque fue persistente. No es la primera vez que me quisieron llevar. Ésta es la segunda. Inter de Porto Alegre también fue una buena propuesta, pero Cruz Azul es un club muy grande. No fue una negociación tan extensa, me interesó en cuanto mi representante me la contó".

Tras hablar con algunos compañeros como Chelito Delgado y Julián Velázquez supo la presión de conseguir un título que el equipo tiene encima. "Los clubes grandes siempre tienen la presión de obtener un título, pero cuando se le niega por mucho tiempo la presión muta a necesidad. En mi caso llego a un club que necesita ganar una copa y yo necesito demostrar que estoy para ganarla. Quiero la copa por el club, pero también la quiero por mí", apuntaba.

Con respecto a su etapa en el Sevilla piensa que con Sampaoli hubiera disfrutado de más minutos: "Yo llegué al Sevilla de la mano de un técnico y a los pocos meses ese técnico se fue y, con él, mis posibilidades de jugar, porque el que vino no pensaba lo mismo que (Jorge) Sampaoli y casi no jugué más".

Por último prometía a la afición que haría todo lo posible para conseguir un título: "Las promesas no sé si están tan buenas porque obtener un título depende de muchos factores. Lo que sí puedo prometer es que haré todo lo posible por lograr ese objetivo desde la responsabilidad, el sacrificio y el respeto. Yo creo que una cosa lleva a la otra y eso sí puedo prometerlo. Quiero el título tanto como la afición, eso lo garantizo".