El Sevilla que quiere Montella: "Proactivo y con pasión"

Vincenzo Montella ha explicado el modelo que intentará imponer en el Sevilla. "Mi modelo de juego es proactivo y se concretiza por la pasión que tienen que tener los futbolistas. Si intentamos jugar al fútbol es más fácil ganar", ha señalado el técnico, que espera empaparse de la entidad estos días. " En el corto plazo quisiera entender el espíritu de esta ciudad y de este club. Mi objetivo es ganar más como técnico y este es el club ideal. Tengo mucha curiosidad por conocer al equipo. Esto no era un sueño, era un objetivo. Me quedé encantado cuando jugué aquí con la Fiore. El espíritu es muy bello", ha subrayado.

El técnico aún tiene que ponerse al día: "Vi unos partidos del Sevilla la temporada pasada y también este año. La mayoría de Champions. No he visto los últimos partidos, pero será lo primero que haga porque quiero saber qué pasó. El Sevilla va a intentar imponer su fútbol. Este va a ser mi primer objetivo".

Como guía en el Sevilla contará con Enzo Maresca, por el que demostró admiración. "Enzo es una persona que ha hecho historia en el club, una persona muy querida, tiene el respeto de todos en Italia y mi respeto también. Me está ayudando mucho. No he estudiado español, pero prometo aprenderlo rápidamente. Maresca ha establecido una línea de comunicación con el club, como he dicho antes somos una familia. El apoyo de Enzo es importante para tener una comunicación eficaz".

Tambén le han preguntado por Muriel y Correa, dos jugadores a los que tuvo en la Sampdoria. "Son dos jugadores que conozco, de mucho talento. Pero hay mucho talento en este equipo. Son jugadores que pueden explotar porque tienen un potencial inmenso. Contaremos con los 24 jugadores, somos un equipo".