Arana: "Me gusta atacar"

Guilherme Arana ha hablado para los medios del Sevilla sobre los motivos por los que escogió al Sevilla para su desembarco en Europa. "He elegido al Sevilla por la confianza que han puesto en mí los dirigentes, fueron a Sao Paulo a hablar conmigo y me hicieron sentirme seguro, muy feliz con las conversaciones así que no tuve dudas de fichar por el Sevilla", señaló el lateral zurdo.

Arana pasa su últimos días de vacaciones en Brasil antes de volver a Sevilla para incorporarse a la disciplina del equipo de Montella. El zagero sigue un plan específico de trabajo en Brasil. "Estoy muy agradecido por todo lo que me ha pasado este año y a partir de ahora espero poder contribuir con la camiseta del Sevilla. Sé que es un equipo muy agresivo, que pelea por campeonatos y que tiene una afición maravillosa. Tengo la certeza de que estoy aquí para poder ayudar", señala.

También ha influido en su decisión el pasado de algunos jugadores brasileños en el club. "El que haya habido grandes jugadores brasileños –Daniel Alves, Baptista, Renato, Adriano o Luis Fabiano- que vinieron aquí como yo y que fueron súper bien tratados, está claro que también lo he tenido en cuenta a la hora de decidirme".

Arana se define así: "Soy un jugador que me gusta atacar, llegar fácil a la línea de fondo, usar la habilidad, pero también ayudar a la marca, porque eso es lo más importante en el fútbol. Mi referencia es Roberto Carlos, un lateral izquierdo con muchísima potencia y un gran disparo, un excelente profesional".

Su aspiración, como la de cualquier brasileño, es llegar a la selección: "Todos los futbolistas tenemos el sueño de vestir la camiseta de su selección, se que es muy difícil porque Brasil tiene grandes laterales, pero yo estoy en busca del puesto".