Montella, alumno de matrícula en la escuela de técnicos más prestigiosa

El Coverciano, una zona tranquila en la parte alta de la ciudad de Florencia, alberga la escuela de entrenadores más prestigiosa del planeta. Desde hace décadas, Italia exporta para los banquillos de Europa profesionales de prestigio que la temporada pasada, por ejemplo, conquistaron la Premier League (Antonio Conte, con el Chelsea, y el año anterior Ranieri con el Leicester), la Bundesliga (Carlo Ancelotti, con el Bayern), la liga rusa (Carrera, con el Spartak) y, cómo no, la Serie A (Allegri, con la Juventus).

Entrenadores como Arrigo Sacchi, Fabio Capello, Marcello Lippi o el mencionado Ancelotti han conquistado la Champions y, en más de un caso, han marcado un antes y un después en el mundo del fútbol.

También en El Coverciano estudió el flamante nuevo entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, el considerado más español de los entrenadores transalpinos por su gusto por la posesión y un juego ofensivo que poco a poco se va imponiendo en Italia con técnico como Sarri.

El exjugador de la Roma fue un estudiante modelo que culminó sus estudios con matrícula de honor gracias a su tesis sobre la preparación física en pretemporada titulada: "Preparazioni precampionato, i primi quattordici giorni" ("Preparación de pretemporada, los primeros 14 días). En esta tesis de 28 páginas Montella explica la importancia de la pretemporada y cuál es su punto de vista sobre este asunto. El técnico, que curiosamente ha cogido sus dos últimos proyectos (Milan y Sevilla) en mitad de la temporada, destaca que es más importante tener un rendimiento constante que tener picos de forma durante el curso. Además, explica su método de trabajo físico, por la mañana, y táctico, por la tarde. El balón suele ser protagonista, pero también las visitas médicas y los datos que se desprenden de las analíticas. Entre los ejercicios a los que más importancia da figura el de partidillos de 10 contra 10 destinado a mantener las líneas juntas y el 5 contra 6 con la defensa en minoría para estudiar esta fase del juego.

El oasis de El Coverciano

El Coverciano es el cuartel general de la Federación Italiana. Alberga la ciudad deportiva de la 'Azzurra' y es un oasis para los amantes del fútbol. El prestigio de la escuela alcanza no sólo a los italianos, ya que hay muchos profesionales de fuera de Italia que también completan allí sus estudios para entrenador. David Pizarro, futbolista chileno que tuvo Montella en la Fiorentina, será uno de los que pase por aquí cuando cuelgue las botas. Los mejores entrenadores de Italia imparten cursos aquí preparando a los entrenadores del futuro.

La filosofía

El jefe de El Coverciano, Renzo Uliveiri, explica la filosofía de la escuela: "No existe eso que llaman el fútbol italiano. Esto no es una fábrica. Tampoco existe eso de 'mi fútbol'. Sólo hay el fútbol que puedas jugar con los 20 jugadores que tengas. Nada más", ha dicho en una entrevista a New York Times. El pragmatismo llevado a su máxima expresión. Nada de adaptar los futbolistas a un sistema, sino al revés. Algo que coincide con esa versatilidad que en Italia atriubuyen a un Montella que ha probado desde el 4-3-3 al 3-5-2. "Esta escuela no ofrece una verdad, ofrece posibilidades", resume Marcelo Lippi en un libro publicado por Gianluca Vialli.

El noveno italiano en España

Montella es conocido en Italia por su filosofía 'a la española'. Vincenzo Guerini, un ídolo de la Fiorentina, incluso lo bautizó como el 'Guardiola italiano'. Alberto Aquilani, pupilo suyo, ha reconcido en una entrevista en ESTADIO, que su mentalidad es próxima a la de LaLiga y que siempre pensó que entrenaría aquí. Ahora le tocará probarse en el campeonato español, donde antes lo hicieron otros ocho compatriotas. El primer italiano en España fue Sandro Puppo, que llegó para entrenar al Barcelona a mediados de los 50 y sólo estuvo una temporada. Ya en los 80, Enzo Ferrari dirigió al Zaragoza con resultados discretos.

El Real Madrid es el equipo al que mejor le ha ido con entrenadores italianos. Fabio Capello conquistó dos ligas en las dos temporadas en las que dirigió al conjunto blanco (una en los 90 y otra ya en este siglo), mientras que Carlo Ancelotti llevó a los blancos a la Décima.

Menos suerte tuvo el Atlético con Arrigo Sacchi, que fracasó en el Calderón.

En el Valencia, Claudio Ranieri dejó buen sabor de boca gracias al título de Copa del Rey. Peor le fue en el Atlético. También en el Valencia ejerció el último italiano antes de Montella, Prandelli, quien se fue tras ocho partidos en el banquillo che. Esta temporada, De Biasi tampoco ha durado mucho en el Alavés, como tampoco le fue muy bien en su anterior etapa en el Levante.