Montella, sobre el mercado de enero y los delanteros

Otras de las cuestiones a las que se ha referido Montella durante su rueda de prensa previa al partido de Copa ante el Cádiz ha sido la referente al mercado de enero."Llevo pocos días aquí, estoy valorando las cosas, luego hablaré con el director deportivo y tomaremos una decisión con calma", explicó el técnico italiano, quien no quiso pronunciarse demasiado al respeto: "En España es como en Italia, que interesa más el mercado que los partidos de fútbol".

Al margen de ello, también dejó sus impresiones al respecto y de lo poco que ha podido ver durante sus primeros días como entrenador del Sevilla: "Por lo que he visto yo, el Sevilla es un equipo que con la calidad que tiene no ha hecho muchos goles y le han hecho muchos goles. No es un problema de delanteros. Necesitamos más verticalidad y defender con todo el equipo. No es un problema de ir al mercado sino de ser más equipo".

Junto a los fichajes, también tuvo palabras sobre Luis Muriel, el fichaje más caro de la historia del Sevilla Fútbol Club. "Conozco a Muriel. Sé de su calidad y que tiene que mejorar en el área; en eso estamos trabajando. También tengo una gran estima por Ben Yedder, que realizó un gran inicio de temporada y que es más de área".