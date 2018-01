Vizcaíno: "Creo que Del Nido volverá a ser presidente del Sevilla"

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz y exconsejero del Sevilla con José María del Nido como presidente, recibe este miércoles a José Castro, presidente del Sevilla, en el estadio Ramón de Carranza con motivo del partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Una estrecha relación entre las directivas que Vizcaíno ha repasado durante una entrevista para Diario de Cádiz: "Llegué (al Cádiz) con un proyecto personal muy definido. Al principio era un proyecto de varias personas entre las que estaban José María del Nido y Quique Pina. Después por circunstancias todas conocidas me quedé solo con Quique Pina que, además, no podía estar ya que era el presidente del Granada, y hasta hoy".

Una vinculación con el Sevilla que, sin embargo, no le impidie ir con el Cádiz en dicha eliminatoria: "La afición del Cádiz me conoce y no creo que tenga dudas. Mire usted, en Cádiz me he encontrado de todo, pero tontos no he visto ninguno".

Lo que sí parece tener más claro Vizcaíno es que José María del Nido volverá a hacerse cargo de la entidad nervionense: "Sí, creo que José María del Nido volverá a ser presidente del Sevilla". Después de su papel en la última junta de accionistas, lo que sí está claro es que nadie duda que, al menos, lo intentará.