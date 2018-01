Con Montella solo cabe uno bajo palos

Con la destitución del ´Toto´ Berizzo, el Sevilla dice adiós, también, al juego de turnos impuesto en Nervión por el argentino; una suerte que poco tenía que ver con las tradicionales rotaciones en función del rendimiento y que iba más dirigida a la igualdad de todos en las cargas de trabajo, sin que hubiera once titulares claros en la plantilla. Una gran idea sobre el papel que, en el Sánchez-Pizjuán, sin embargo, no acabó de calar, ante la merecida falta de continuidad que merecían en ciertos momentos aquellos futbolistas que habían respondido sobre el césped. Una lucha que el de Cruz Alta no dudó, también, en llevar a la portería, donde la competencia suele ser aún más cruda. De ahí que hoy día existan en Nervión dos arqueros que, con sus números en la mano, podrían sentirse fácilmente titulares, pues Sergio Rico es mucho menos habitual que en temporadas anteriores y David Soria, quien en su día ganara con Emery una Europa League sin haberse estrenado en Primera, ha sabido hacerle sombra al de Montequinto una vez que las lesiones se lo han permitido. Nueve partidos del madrileño (de LaLiga y dos de Copa) frente a los 19 de Rico (11 en LaLiga) son el bagaje hasta la fecha de ambos arqueros, quienes presentan unos rendimientos bastante llamativos bajo los tres palos, lo que ahora dificultaría la decisión de Vincenzo Montella, a quien habitualmente sólo le cabe un portero en su portería. Mientras que Sergio Rico encaja 1,36 goles por partido en Liga, recibiendo un tanto cada 66 minutos, David Soria lo hace cada 77´, siendo un gol por encuentro su media. Y es que el madrileño detiene el 72% de los tiros entre los tres palos, siendo del 59,5% el acierto de Sergio Rico, que promedia dos paradas por partido jugado, frente a las 2,57 de Soria. Una rivalidad que Montella, ahora, deberá resolver, siendo su primera decisión el partido de Copa ante el Cádiz, en el que el italiano podría optar por contar con el arquero que entienda que va a jugar un rol secundario o, sin embargo, decantarse por su titular, al tratarse de su primera convocatoria como técnico del Sevilla y al tener el derbi a la vuelta de la esquina. Y es que el napolitano es poco amigo de las rotaciones en la portería.

En la Roma, donde se estrenó como entrenador, fue titular Doni en 15 de los 16 partidos que el italiano estuvo al frente del banquillo, siendo Emiliano Viviano el que defendió el arco de la ´Samp´ durante los 26 de los 27 encuentros que estuvo al frente. Un portero, Viviano, que conocía muy bien de su etapa en la Fiorentina, pues en la 12/13 fue titular en 32 de los 42 partidos de la temporada, mientras que los diez restantes serían para un Neto que se convertiría en titularísimo durante la 13/14 (titular en 49 de 55 encuentros disputados) y la 14/15 (38 participaciones). Un patrón que Montella siguió en su última experiencia como técnico antes de arribar a Sevilla, donde Donnarumma defendió la portería del Milan en 63 de los 67 partidos que fue entrenador ´rossonero´: los 41 de la 16/17 y 22 de los 23 que ha estado al frente durante la 17/18.

De hecho, hay que referirse a la 11/12, su temporada en el Catania, la primera en la que se hizo cargo de un equipo al comienzo de la temporada (en la Roma llegó al banquillo a mitad de curso), para encontrar un atisbo de rotación bajo palos: el italo-argentino Mariano Andújar jugó 17 partidos, mientras que su compatriota Carriço disputó otros 14. El italiano Campagnolo fue titular en otros cinco.