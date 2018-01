Sampaoli vivió la destitución de Berizzo "con cierto dolor"

No le dolió cómo se fue, por la puerta de atrás, pero sí que el Sevilla haya despedido a Eduardo Berizzo, según ha indicado el propio Jorge Sampaoli antes de partir desde Argentia hacia España, donde verá en directo el Barcelona-Levante y el Sevilla-Betis.

"Viví la destitución de Eduardo -Berizzo- con cierto dolor, porque tengo cercanía con él y con el cuerpo técnico. Siento que es gente que trabaja muy bien, que pone mucha pasión a lo que hace. Se ha tomado una decisión en la que desconozco el por qué, pero me afectó un poco porque tengo aprecio con ellos", ha comentado el seleccionador de la Albiceleste, quien ha reiterado que no actuó bien, cuando pararon el coche en el que viajaba la otra noche: "Me equivoqué y ya le pedí disculpas a la gente de mi ciudad. Dije cosas que no sentía, el enojo fue algo que no me pasa. Tengo que aprender de lo que pasó".