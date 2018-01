Superpaco: "En el campo del Betis me tiraron unos cuernos, lo que allí les sobra"

Francisco Ruiz Brenes, conocido popularmente como 'Superpaco', intervino este miércoles en Radio Sevilla, donde ha dejado unas declaraciones cuanto menos polémicas.

El exportero del Sevilla FC y del Cadiz CF, equipos andaluces que se verán las caras esta noche (21:00h) en el Ramón de Carranza en la ida de octavos de final de la Copa del Rey, ha recordado momentos nada deseables en el Benito Villamarín.

"En el campo del Betis me tiraron una vez unos cuernos, lo que allí les sobra, pues tienen superávit. Y también me dispararon con una escopeta de plomillos; uno se me quedó clavado en un guante y otros me pasaban silbando por el lado", ha expresado el que fuera guardameta del conjunto nervionense generando cierta polémica entre los aficionados verdiblancos.

Paco, con los cuernos lanzados en 1980. Fuente: SevillaInfo

Los cuernos fueron lanzados desde Gol Sur durante el derbi del 20 de abril de 1980, en que el Real Betis ganó 4-0, con goles de Morán (dos), López y Biosca. De los supuestos disparos recibidos con escopeta de plomillos nunca se había comentado nada hasta el momento.

El mítico portero también ha comentado su pronóstico para los próximos encuentros sevillistas, el copero de esta tarde ante el conjunto gaditano, y el derbi liguero del próximo sábado ante el Betis: "Lo normal es que gane el Sevilla, así como el derbi, pues tiene mucho mayor presupuesto y mejores jugadores. Un jugador del Sevilla cobra treinta veces lo que uno del Cádiz, y también mucho más que uno del Betis. A un partido puede ocurrir que a un equipo le salga todo y al otro nada, que llegue un penalti? pero lo normal es que el Sevilla gane los dos partidos".