Arana, el diamante en bruto de Arias

No era una necesidad, ya que el Sevilla cuenta con un Sergio Escudero que, antes de llegar Eduardo Berizzo y bajar el nivel general de la plantilla, llegó a ser citado por el seleccionador nacional, Julen Lopetegui, y que cuenta con una gran resistencia, siendo poco propenso a las lesiones. Pero Óscar Arias, tras meses siguiéndole los pasos, no quería desaprovechar la oportunidad de poder hacerse con los servicios del lateral zurdo más prometedor de Brasil, un Guilherme Arana que brilló bastante más en la primera parte de 2017 que en la segunda.

El ex del Corinthians es un lateral rápido, potente en carrera, asociativo, profundo y que acapara mucho protagonismo. Destaca por la variedad en sus ataques, ya que suele entrar tanto por fuera (imagen 1) como por dentro (imagen 2), eligiendo posteriormente con bastante acierto adónde y cómo centrar.

No en vano, Arana es un gran aliado de los delanteros que no son muy altos, al ser tremendamente preciso e intuitivo para predecir los movimientos de los puntas y encontrándolos dentro del área también con balones raseados o a media altura. Es decir, no es de llegar a la línea de fondo y de ponerla por ponerla. Siempre levanta la cabeza y elige una opción a conciencia.

En su última campaña en la Série A, además, ha crecido mucho en el apartado defensivo. En este sentido, su mejor cualidad es su veloz retorno, tras el ataque. Corrige su posición muy rápido (imagen 3) y calcula muy bien cuándo realizar una entrada e irse al suelo para tratar de robar el balón (imagen 4). Ahora bien, el lateral brasileño sufre en los centros laterales que llegan desde el otro carril, siendo el juego aéreo su punto más débil.

Son cualidades que, no obstante, tendrá que mostrar y mejorar en Europa, siendo el salto en enero generalmente complicado para los suramericanos, que aprovechan para ir aclimatándose al campeonato, el club y la ciudad de turno de cara a la siguiente temporada, en la que ya empezará desde cero como uno más.

No puede decirse que Arana, elegido como mejor lateral zurdo del Brasileirao, sea como un melón por abrir, pero necesitará tiempo para confirmar lo que promete. Arias está convencido de que se ha hecho con un diamante en bruto.

Pase cruzado



Pase en profundidad



Retorno



Entradas