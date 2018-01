Muriel: "Sé lo que Montella pretende de mí"

El delantero del Sevilla Luis Muriel ha atendido a los medios esta misma mañana en la presentación del calendario Coca-Cola, donde habló sobre el derbi del próximo sábado. "Hay que tener mucho cuidado, es un derbi y es un partido aparte". No obstante, el inicio de la semana con la victoria ante el Cádiz de este miércoles aportó moral para hacerle frente. Es una semana bastante especial que iniciamos con el partido de ayer, un encuentro que también suponía mucho para nosotros y que al final resultó ser una gran prueba donde el equipo demostró una vez más que está para grandes cosas y que nos da mucha moral para afrontar un derbi del que me han hablado bastante bien y las expectativas son bastante grandes", afirmó el colombiano.

En cuando al Betis declaró que es "un equipo con nombres importantes que, si bien ahora no ha tenido buenos resultados, tuvo un buen inicio de Liga. Hay jugadores determinantes, pero nosotros podemos aprovechar también los fallos que ellos tienen constantemente en defensa. Hay que tener mucho cuidado, es un derbi y es un partido aparte".

Además, comentaba que algunos jugadores de la plantilla le han hablado sobre este partido: "Navas, Escudero, Nico...son jugadores que nos han hablado mucho de este partido. El año pasado pudieron ganar los dos y nos dicen que es lo más lindo que hay. Este año no podemos dejar pasar la oportunidad, ya que además es un partido que te puede dar demasiado en esta Liga".

También, los aficionados también le instan a echarle ganas a uno de los encuentros más bonitos de la temporada. "También la afición, cuando me encuentro con algún aficionado, lo primero que me dice es lo de los goles. Se vive mucho, tuve la oportunidad de vivir el derbi de Génova y el de Cali, que son bastantes sentidos, pero de este me han hablado maravillas. Siempre recibir el apoyo de la afición es importante. Por nuestra parte se espera el mayor de los esfuerzos, las ganas, y seguro que vamos a ir a por la victoria. En los partidos que he tenido la oportunidad de jugar en el Sánchez-Pizjuán, cómo vive la afición los partidos y el calor que se siente es muy de sudamérica. Y en el derbi la afición nos dará mucho más apoyo y con más fuerza. Un 2-0 o 3-0 para nosotros sería genial", señaló.

Otro de los temas a tratar fueron las impresiones del nuevo entrenador: "Montella es un entrenador al que le gusta tener el balón, jugar, pero ser muy vertical, y eso es lo que nos estaba faltando, ser más agresivos a la hora de finalizar jugadas. Ayer se vio eso en la primera parte. Él ya me conoce, hablé muy poco con él, pero ya sé lo que pretende de un delantero, de mí... Era poco lo que teníamos que hablar. Yo sé también qué puedo darle a él". "La destitución de Berizzo es un tema más del club, nosotros hacemos autocrítica siempre. Sabíamos lo que estaba faltando, los resultados no eran tan malos, pero el club está en todo el derecho de tomar este tipo de decisiones, creer lo que es mejor para el equipo y sus aspiraciones. Nosotros tenemos ganas de seguir demostrando que podemos hacer muchas cosas bien", declaró.

Por último, analizó el encuentro de Copa contra el Cádiz: "En la primera parte el equipo se vio muy rápido en las transiciones a la hora de mover el balón, lo que permitió encontrar espacios y crear muchas ocasiones. En el segundo tiempo el ritmo bajó un poco, pero controlamos el partido en todo momento y nos llevamos una linda victoria".